Первая декада мая в европейской части России стала самой холодной за всю историю наблюдений

Первые 10 дней мая в европейской части России могут считаться самыми холодными за всю историю наблюдений — температура в регионе на 8–10 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Именно европейская Россия оказалась как бы воронкой, в которую втягиваются очень холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана», — цитирует его слова ТАСС.
Метеоролог объяснил это тем, что два противоположных центра — антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы — создали условия втягивания холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана.
Воздух втягивается не только с Карского моря или с Новой Земли, но даже с моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, из очень холодных регионов. По словам Вильфанда, это редчайший случай, а длится этот процесс постоянно с 2 мая.
В первой декаде мая снег выпал сначала на Урале, а затем и в столичном регионе. Вильфанд говорил, что актуальная температура в регионе отстает от своего климатического развития больше чем на месяц. По прогнозам синоптиков, температура в центральной части России должна повыситься до комфортных 15–19 градусов во второй половине мая.