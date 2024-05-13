Первая декада мая в европейской части России стала самой холодной за всю историю наблюдений

В первой декаде мая снег выпал сначала на Урале, а затем и в столичном регионе. Вильфанд говорил, что актуальная температура в регионе отстает от своего климатического развития больше чем на месяц. По прогнозам синоптиков, температура в центральной части России должна повыситься до комфортных 15–19 градусов во второй половине мая.