Москву накрыл майский снегопад. Собрали лучшие кадры

По его словам, ночью температура опустится до -1… -3 градусов (то есть снежную кашу подморозит), а утром вряд ли будет выше 2—3 градусов тепла. Днем 9 мая в Москве также ожидается мокрый снег —интенсивный, но сугробов не будет. А вот 10 мая, с приходом тепла, снег начнет таять (в этот раз окончательно, заверяет синоптик Александр Шувалов).