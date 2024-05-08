Москву накрыл майский снегопад. Собрали лучшие кадры

В Москве второй день снег — в этот раз даже сильнее, чем вчера. Днем 8 мая город накрыла настоящая метель, впрочем, местами с дождем — температура в столице в это время была +3… +6 градусов.
Из‑за сильных порывов ветра во дворах начали падать деревья, видимость на дорогах упала до нуля — в Дептрансе рекомендовали пересесть с личных авто на общественный транспорт. Еще вечером 6 мая из‑за похолодания в столице включили отопление.
«Афиша Daily» прошерстила соцсети и СМИ в поиске лучших кадров майского снегопада.
«Аномально холодная погода связана с тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями — циклоном к востоку от столицы и антициклоном к западу. В такой ситуации происходит втягивание холодных воздушных масс из приполярных регионов», — пояснил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, ночью температура опустится до -1… -3 градусов (то есть снежную кашу подморозит), а утром вряд ли будет выше 2—3 градусов тепла. Днем 9 мая в Москве также ожидается мокрый снег —интенсивный, но сугробов не будет. А вот 10 мая, с приходом тепла, снег начнет таять (в этот раз окончательно, заверяет синоптик Александр Шувалов).