В Петербурге задержали начальника автоколонны компании, чей автобус упал в Мойку

В Петербурге в рамках уголовного дела о ДТП с участием автобуса, упавшего в реку Мойку, задержали начальника автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком».
Мужчина отвечал за соблюдение трудовой и транспортной дисциплины. Он должен был следить за режимом труда и отдыха водителей. По данным следственного комитета, водителю упавшего в реку автобуса «в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха».
Начальник автоколонны проходит подозреваемым по уголовному делу по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
10 мая в Петербурге автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, протаранив несколько машин. Судя по кадрам с уличных камер, при повороте с Крюкова канала автобус врезается в поребрик Большой Морской, его отбрасывает к якорям Военно-морского музея, а уже оттуда через встречную он пробивает ограждение моста и падает в реку.