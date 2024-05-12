В Петербурге задержали начальника автоколонны компании, чей автобус упал в Мойку

10 мая в Петербурге автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, протаранив несколько машин. Судя по кадрам с уличных камер, при повороте с Крюкова канала автобус врезается в поребрик Большой Морской, его отбрасывает к якорям Военно-морского музея, а уже оттуда через встречную он пробивает ограждение моста и падает в реку.