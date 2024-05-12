В Петербурге задержали начальника автоколонны компании, чей автобус упал в Мойку

Сегодня в 09:46
Фото: «Следком»

В Петербурге в рамках уголовного дела о ДТП с участием автобуса, упавшего в реку Мойку, задержали начальника автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком».

Мужчина отвечал за соблюдение трудовой и транспортной дисциплины. Он должен был следить за режимом труда и отдыха водителей. По данным следственного комитета, водителю упавшего в реку автобуса «в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха».

Начальник автоколонны проходит подозреваемым по уголовному делу по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

10 мая в Петербурге автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, протаранив несколько машин. Судя по кадрам с уличных камер, при повороте с Крюкова канала автобус врезается в поребрик Большой Морской, его отбрасывает к якорям Военно-морского музея, а уже оттуда через встречную он пробивает ограждение моста и падает в реку.

Выжить в результате аварии удалось лишь двум людям — водителю и одному из восьми пассажиров, пишет «Фонтанка». Последний находится в отделении, ему 56 лет, уточняет издание.

На видео с камер наблюдения в салоне автобуса, которые засняли момент падения с моста в реку Мойку, видно, как водитель теряет управление транспортом. Его жена заявила, что мужчину попросили выйти на работу после 20-часовой смены, и предположила, что на его состоянии могла сказаться усталость.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами