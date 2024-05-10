В Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку. Есть погибшие

Сегодня в 14:28
Фото: скриншот из видео Baza
Обновлено сегодня в 15:33

Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до четырех, сообщили ТАСС в оперативных службах.

В Петербурге пассажирский автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, предварительно протаранив несколько машин. Погибли три человека, шесть госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник РИА «Новости» передает, что погибли четверо, еще четверо — в состоянии клинической смерти. По данным «Фонтанки», предварительно, в результате аварии погибли шесть человек.

Всего внутри автобуса было около 20 человек, отметили в ГУМВД. В спасательных работах участвовали 70 человек и 18 единиц техники.

Водитель автобуса задержан. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК). По ней водителю грозит лишение свободы сроком до семи лет.

СК также завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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