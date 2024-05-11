Появилось видео из автобуса, который упал в реку с моста в Петербурге

По данным Mash, 44-летний водитель Рахматшох Курбонов за последний год получил несколько штрафов за нарушения ПДД и два за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Накануне его жена заявила, что мужчину попросили выйти на работу после 20-часовой смены, и предположила, что на его состоянии могла сказаться усталость.