Появилось видео из автобуса, который упал в реку с моста в Петербурге

Сегодня в 10:51
Фото: кадр из видео/Mash/Telegram

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с камер наблюдения в салоне автобусе, которые засняли момент падения с моста в реку Мойку в Петербурге. На нем видно, как водитель теряет управление транспортом.

По данным Mash, 44-летний водитель Рахматшох Курбонов за последний год получил несколько штрафов за нарушения ПДД и два за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Накануне его жена заявила, что мужчину попросили выйти на работу после 20-часовой смены, и предположила, что на его состоянии могла сказаться усталость.

Выжить в результате аварии удалось лишь двум людям — водителю и одному из восьми пассажиров, пишет «Фонтанка». Последний находится в отделении, ему 56 лет, уточняет издание.

Самым молодым погибшим оказалась 28-летняя девушка по имени Марина, самыми пожилыми — 71-летняя Тамара и 72-летний Алексей. Личность одной из пассажирок в возрасте 60 лет установить пока не удалось. Список жертв трагедии опубликовала «Фонтанка».

10 мая в Петербурге автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, протаранив несколько машин. Судя по кадрам с уличных камер, при повороте с Крюкова канала автобус врезается в поребрик Большой Морской, его отбрасывает к якорям Военно-морского музея, а уже оттуда через встречную он пробивает ограждение моста и падает в реку.

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