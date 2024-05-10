Водителя автобуса, упавшего в Мойку, заставили выйти в рейс после 20-часовой смены

Водителю автобуса, упавшего сегодня в Мойку, пришлось выйти на работу после 20-часовой смены. Об этом его жена рассказала «Известиям».
За рулем упавшего «волгобаса» находился 44-летний Рахматшох Курбонов. После случившегося его задержала полиция. В пресс-службе управления МВД по Петербургу заявили, что шофер проходит подозреваемым по уголовному делу об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, возбужденному по факту инцидента.
«Он пришел с работы в 2–3 часа ночи, сказал, что его снова поставили в график. Отдохнул чуть-чуть, утром не смог встать. В 7.30 ему позвонили, сказали, что он опоздал на работу», — говорит женщина и добавляет, что накануне его рабочий день начался в 5 утра.
«Он думал, может, там [в компании-перевозчике] что‑то перепутали», — вспомнила женщина. Также она отметила, что мужчина не жаловался на здоровье, и предположила, что на его состоянии могла сказаться усталость.
При этом в ООО «Такси», автобус которого выполнял рейс, журналистам ответили, что 7 мая транспорт прошел плановое техобслуживание и был исправен. Кроме того, там отметили, что водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование, а режим труда и отдыха также был соблюден.
В Петербурге автобус упал в Мойку с Поцелуева моста, протаранив несколько машин. Спасатели достали 8 пассажиров из салона, 10 человек выбрались самостоятельно. Погибли 4 человека.
По информации депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева, первыми прыгнули помогать пассажирам строители Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов, а также Мухаммад Гасанов. Парламентарий призвал представить их к награде.