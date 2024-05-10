Водителя автобуса, упавшего в Мойку, заставили выйти в рейс после 20-часовой смены

«Он пришел с работы в 2–3 часа ночи, сказал, что его снова поставили в график. Отдохнул чуть-чуть, утром не смог встать. В 7.30 ему позвонили, сказали, что он опоздал на работу», — говорит женщина и добавляет, что накануне его рабочий день начался в 5 утра.