Фильм «Сто лет тому вперед» по повести Кира Булычева собрал в прокате более 1 млрд рублей

Главные герои «Сто лет тому вперед» — Коля Герасимов из сегодняшней Москвы и Алиса Селезнева, которая живет на сто лет позже. Коля любит видеоигры, рэп и вечеринки с друзьями, а Алиса интересуется инопланетной фауной, боевыми искусствами и историей Галактики. От их встречи зависит будущее.