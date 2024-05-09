Фильм «Сто лет тому вперед» по повести Кира Булычева собрал в прокате более 1 млрд рублей

Сегодня в 19:53
Фото: «Централ Партнершип»

Фантастический фильм «Сто лет тому вперед», снятый по мотивам повести Кира Булычева, собрал в прокате более 1 млрд рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ЕАИС.

По информации издания, картина стала 28-м российским проектом, которому удалось преодолеть рубеж кассовых сборов в 1 млрд рублей. Ранее такого успеха достигала, например, трилогия «Лед» и лента «Притяжение».

Фильм Александра Андрющенко вышел в кинопрокат 18 апреля, и уже за первый уик-энд блокбастер заработал 307,9 млн рублей. В нем снялись Марк Эйдельштейн, Даша Верещагина, Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук.

Главные герои «Сто лет тому вперед» — Коля Герасимов из сегодняшней Москвы и Алиса Селезнева, которая живет на сто лет позже. Коля любит видеоигры, рэп и вечеринки с друзьями, а Алиса интересуется инопланетной фауной, боевыми искусствами и историей Галактики. От их встречи зависит будущее.

Некоторые персонажи фильма Андрющенко уже знакомы кинозрителям. Они были в центре картины «Гостья из будущего» Павла Арсенова, также поставленной по повести Булычева. Колю в нем сыграл Алексей Фомкин, а Алису — Наталья Гусева.

«Афиша Daily» оценила новое прочтение любимой истории. Трейлер ленты мы публиковали здесь.

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