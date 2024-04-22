«Сто лет тому вперед» за первые выходные заработал 307 млн рублей. Конкурентов в прокате у него нет

Сегодня в 13:55
Кадр: Central Partnership/YouTube

Фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко в первый уик-энд заработал 307,9 млн рублей, следует с сайта Фонда кино. На момент написания заметки общие сборы фильма составили более 319 млн.

Как отмечает «Кинопоиск», старт «Сто лет тому вперед» оказался ниже ожиданий, несмотря на остановку проката пиратских версий западных фильмов. Недавний «Онегин» Сарика Андреасяна в свой первый уик-энд собрал 336 млн рублей.

Главные герои «Сто лет тому вперед» — Коля Герасимов из сегодняшней Москвы и Алиса Селезнева, которая живет на сто лет позже. Коля любит видеоигры, рэп и вечеринки с друзьями, а Алиса интересуется инопланетной фауной, боевыми искусствами и историей Галактики. От их встречи зависит будущее.

Колю сыграл Марк Эйдельштейн, а Алису — Даша Верещагина. Также в ролях Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук. В советском фильме «Гостья из будущего» по мотивам одноименного романа Кира Булычева, вышедшем в 1985 году, главные роли в нем исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.

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