«Сто лет тому вперед» за первые выходные заработал 307 млн рублей. Конкурентов в прокате у него нет

Фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко в первый уик-энд заработал 307,9 млн рублей, следует с сайта Фонда кино. На момент написания заметки общие сборы фильма составили более 319 млн.
Главные герои «Сто лет тому вперед» — Коля Герасимов из сегодняшней Москвы и Алиса Селезнева, которая живет на сто лет позже. Коля любит видеоигры, рэп и вечеринки с друзьями, а Алиса интересуется инопланетной фауной, боевыми искусствами и историей Галактики. От их встречи зависит будущее.
Колю сыграл Марк Эйдельштейн, а Алису — Даша Верещагина. Также в ролях Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук. В советском фильме «Гостья из будущего» по мотивам одноименного романа Кира Булычева, вышедшем в 1985 году, главные роли в нем исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.