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Школьники будущего, космические пираты и злодей Юра Борисов в первом трейлере «Сто лет тому вперед»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:20

Кинокомпания Central Partnership показала первый трейлер фантастического фильма «Сто лет тому вперед». Это новый фильм Александра Андрющенко по мотивам одноименного романа Кира Булычева и ремейк советской картины «Гостья из будущего».

Главные герои ленты — Коля Герасимов из сегодняшней Москвы и Алиса Селезнева, которая живет на сто лет позже. Коля любит видеоигры, рэп и вечеринки с друзьями, а Алиса интересуется инопланетной фауной, боевыми искусствами и историей Галактики. От их встречи зависит будущее.

В ролике показано будущее, включая футуристические экошколы, роботов-ассистентов и множество необычных девайсов. Кроме того, создатели показали главного антагониста будущей картины в исполнении Юры Борисова и его сообщника Александра Петрова.

Колю сыграл Марк Эйдельштейн, а Алису — Даша Верещагина. Также в ролях Виктория Исакова, Константин Хабенский, Федор Бондарчук. Дату премьеры Central Partnership все еще не называет, но запланирована она на 2023 год.

О планах снять новую экранизацию книги «Сто лет тому вперед» еще в 2020 году сообщил продюсер Михаил Врубель. Он тогда рассказывал, что относится к ремейкам с опаской, но новая версия фантастической истории о будущем может конкурировать со старой экранизацией благодаря новым технологиям.

Советский фильм «Гостья из будущего» вышел в 1985 году, он состоял из пяти эпизодов. Главные роли исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.

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ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧАлиса СелезневаАлександр АндрющенкоКир БулычевВиктория Исакова
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