В Швейцарии отменили выступление Анны Нетребко из‑за конференции, посвященной Украине

Нетребко также подала в суд на Метрополитен-оперу и выиграла процесс. Суд обязал театр выплатить певице 200 тыс. долларов за отмененные выступления. Одновременно певице назначили штраф в 30 тыс. долларов за «крайне неуместные заявления» после начала военной операции на Украине. Как пишет NYT, певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».