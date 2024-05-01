В Швейцарии отменили выступление Анны Нетребко из‑за конференции, посвященной Украине

В Швейцарии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, поскольку оно было запланировано незадолго до конференции, посвященной ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
Нетребко собиралась выступить 1 июня в Центре культуры и конгрессов Люцерна (KKL). Но площадка отказалась принимать концерт «ввиду географической и временной близости» с конференцией.
«Общественное восприятия солистки остается противоречивым», — пояснили представители KKL, отметив, что отменить выступление их попросили кантональные и городские власти.
Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня. В ней примут участие страны — члены G7, ЕС, а также Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Эфиопия, Саудовская Аравия. Представителей России на конференции не будет.
Анна Нетребко не впервые сталкивается с отменой своих выступлений в связи со своим гражданством и политической позицией. В 2022 году певицу отстранили от работы в нью-йоркской Метрополитен-опере и ряде других театров.
Это произошло из‑за обвинений в связях Нетребко с Владимиром Путиным и руководством России. Сперва артистка заявила, что считает призывы к артистам делать политические высказывания категорически неправильными. Но в конце марта 2022-го она «категорически осудила» военную операцию на Украине.
Нетребко также подала в суд на Метрополитен-оперу и выиграла процесс. Суд обязал театр выплатить певице 200 тыс. долларов за отмененные выступления. Одновременно певице назначили штраф в 30 тыс. долларов за «крайне неуместные заявления» после начала военной операции на Украине. Как пишет NYT, певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».