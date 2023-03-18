Суд обязал Метрополитен-оперу выплатить Анне Нетребко компенсацию за отмененные концерты

В США третейский судья обязал нью-йоркскую Метрополитен-оперу выплатить 200 тыс. долларов Анне Нетребко за отмененные в прошлом году концерты, сообщает The New York Times. Выступления оперной певицы не состоялись из‑за ее позиции по Украине.
Суд постановил, что опере следует выплатить Нетребко компенсации за 13 отмененных концертов, поскольку контракт подразумевает оплату, даже если исполнитель не участвовал в концерте. Однако певице отказали в выплате 400 тыс. долларов за ангажементы, которые обсуждались, но не были согласованы.
Нетребко также назначили штраф в 30 тыс. долларов за «крайне неуместные заявления» после начала военной операции на Украине. Как пишет издание, певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».
В марте прошлого года Метрополитен опера сообщила, что Нетребко решила не участвовать в нескольких концертах, поскольку не выполнила условие оперы отказаться от публичной поддержки Владимира Путина во время боевых действий на Украине. Певицу заменили другие артистки, к примеру, в «Турандоте» Джакомо Пуччини вместо нее выступила украинка Людмила Монастырская. Нетребко заявляла в соцсетях, что считает призывы к артистам делать политические высказывания категорически неправильными.
Третейский судья решил, что певица имела право быть «сторонницей Путина», это не «не является моральной порочностью или само по себе недостойным проступком».
В конце марта 2022 года артистка заявила, что «категорически осуждает» военную операцию на Украине. Она подчеркнула, что не является членом какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы. «Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления», — отмечала Нетребко.