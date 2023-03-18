Суд обязал Метрополитен-оперу выплатить Анне Нетребко компенсацию за отмененные концерты

В конце марта 2022 года артистка заявила, что «категорически осуждает» военную операцию на Украине. Она подчеркнула, что не является членом какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы. «Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления», — отмечала Нетребко.