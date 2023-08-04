Оперная певица Анна Нетребко подала в суд на Метрополитен-опера из‑за ее увольнения

Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на Метрополитен-опера. Артистка обвинила театр в клевете, несоблюдении контракта и других нарушениях, связанных с увольнением ее из труппы. Об этом сообщил The Guardian.
Нетребко обратилась в окружной суд США на Манхэттене. Она потребовала, чтобы театр выплатил ей компенсацию в размере не менее 360 тыс. долларов за несостоявшиеся выступления и проведенные репетиции.
По словам певицы, отстранение ее от сцены Метрополитен-опера вызвало у нее «сильную душевную боль и эмоциональный дистресс», заключавшийся в «депрессии, чувстве унижения и стыда, напряжении и тревоге».
Метрополитен-опера отказался от выступлений Нетребко после начала российской военной операции на территории Украины. Гендиректор театра Питер Гелб требовал, чтобы певица публично отреклась от Владимира Путина.
По мнению представителей Нетребко, театр и лично Гелб использовали ее «в качестве козла отпущения в своей компании по дистанцированию от России». Это, к тому же, повредило репутации артистки и препятствовала ее работе в других учреждениях.
Ранее Американская гильдия музыкальных деятелей подала жалобу от имени Нетребко, после чего третейский судья Говард Эдельман постановил, что Метрополитен-опера нарушил соглашение с профсоюзом, разорвав контракты с певицей. Профсоюз установил, что Нетребко полагается за это компенсация в 209 тыс. долларов.
Певице также назначили штраф в 30 тыс. долларов за «крайне неуместные заявления» после начала военной операции на Украине. Нетребко, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».
В марте прошлого года Метрополитен-опера сообщила, что Нетребко решила не участвовать в нескольких концертах, поскольку не выполнила условие оперы отказаться от публичной поддержки Владимира Путина во время боевых действий на Украине. Певицу заменили другие артистки, к примеру, в «Турандоте» Джакомо Пуччини вместо нее выступила украинка Людмила Монастырская. Нетребко заявляла в соцсетях, что считает призывы к артистам делать политические высказывания категорически неправильными.
Третейский судья решил, что певица имела право быть «сторонницей Путина», это «не является моральной порочностью или само по себе недостойным проступком».
В конце марта 2022 года артистка заявила, что «категорически осуждает» военную операцию на Украине. Она подчеркнула, что не является членом какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы. «Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления», — отмечала Нетребко.