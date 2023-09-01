Нетребко вернется на сцену Немецкой государственной оперы

Сперва артистка заявила, что считает призывы к артистам делать политические высказывания категорически неправильными. Но в конце марта 2022-го она «категорически осудила» военную операцию на Украине. Певица подчеркнула, что не состоит в какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы. «Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления», — отмечала она.