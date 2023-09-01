Нетребко вернется на сцену Немецкой государственной оперы

Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко. 15 августа она исполнит роль в опере «Макбет», сообщается на сайте музыкального театра.
Там уточняется, что 30 марта 2022 года Нетребко четко и публично осудила военную операцию на Украине, а также дистанцировалась от российского руководства. Кроме того, певица в последнее время не вела творческую деятельность в России и не собирается этого делать.
«Поскольку мы ценим творческую личность Анны Нетребко, которая, несомненно, является одним из величайших голосов современности, и нас связывают с ней давние партнерские отношения, мы заявили, что будем искать с ней диалога», — говорится на сайте оперы.
Объявление о возвращении Нетребко на сцену Staatsoper Unter den Linden спровоцировало появление петиции против ее выступлений в Берлине.
В марте прошлого года, после начала военной операции на Украине, несколько театров отказались сотрудничать с Анной Нетребко, объяснив это ее связями с Владимиром Путиным и российским руководством.
Сперва артистка заявила, что считает призывы к артистам делать политические высказывания категорически неправильными. Но в конце марта 2022-го она «категорически осудила» военную операцию на Украине. Певица подчеркнула, что не состоит в какой‑либо политической партии и сожалеет, что ее прошлые слова могли быть неверно истолкованы. «Я люблю свою родину Россию и только ищу мира и единства через мое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления», — отмечала она.
Нетребко подала в суд на нью-йоркскую Метрополитен-оперу за ее отстранение от концертов. В марте 2023 года суд в США обязал театр выплатить ей 200 тыс. долларов за отмененные выступления. Одновременно певице назначили штраф в 30 тыс. долларов за «крайне неуместные заявления» после начала военной операции на Украине. Как пишет NYT, певица, в частности, называла западных критиков «злыми, как слепые агрессоры».