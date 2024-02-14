В Нидерландах Квинси Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Прокуратура обвинила футболиста в организации поставки двух партий кокаина общим весом более 1350 кг. По мнению прокуроров, Промес сыграл «решающую, направляющую и координирующую роль» в переправке запрещенных веществ.
Суд посчитал, что собранных улик достаточно и они доказывают важность роли Промеса в транспортировке двух партий кокаина в начале 2020 года. В материалах дела есть сообщения на сервисе шифрованных сообщений Sky ECC, где Промес под ником Fantasma обсуждал платежи и отправку грузчиков в порт Антверпена для извлечения кокаина из контейнеров.
В деле говорится, что Промес сделал крупные финансовые вложения в наркобизнес. По словам обвинителей, он действовал под прикрытием и работал расчетливо, убеждая других выполнять более рискованную работу, например вывозить кокаин из порта.
В решении суда игрока также критикуют за демонстрацию предметов роскоши. По мнению суда, будучи профессиональным футболистом, Промес должен подавать пример для подражания, но в своих соцсетях выставляет фото дорогого имущества, которое было приобретено за деньги от криминальной деятельности.
Прокуроры требовали назначить Промесу 9 лет тюрьмы. «Похоже, он считает, что правосудие не дотянется до него ни в России, ни за рубежом», — сказал прокурор. Он также хотел узнать, «как такой успешный футболист позволил себе так глубоко втянуться в преступление».
32-летний спартаковец не пришел ни на одно из заседаний, но планирует обжаловать решение.