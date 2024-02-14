В Нидерландах Квинси Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Прокуроры требовали назначить Промесу 9 лет тюрьмы. «Похоже, он считает, что правосудие не дотянется до него ни в России, ни за рубежом», — сказал прокурор. Он также хотел узнать, «как такой успешный футболист позволил себе так глубоко втянуться в преступление».