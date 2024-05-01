New Line выпустит байопик о Крисе Фарли с Полом Уолтером Хаузером в главной роли

Крисе Фарли получил популярность в качестве актера комедийного шоу «Saturday Night Live», в котором участвовал на протяжении 5 сезонов. Он также появлялся во многих комедиях, среди которых — «Ниндзя из Беверли-Хиллз», «Увалень Томми», «Паршивая овца» и другие. Актер скончался в 1997 году от передозировки наркотиками.