New Line выпустит байопик о Крисе Фарли с Полом Уолтером Хаузером в главной роли

Студия New Line Cinema получила права на байопик о легендарном комике Крисе Фарли, главную роль в котором сыграет Пол Уолтер Хаузер. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
Фильм, получивший благословение от семьи Фарли, станет режиссерским дебютом актера Джоша Гэда («Вернуться к вам», «Собачья жизнь»). Продюсированием займутся Лорн Майклс («SNL») и Эрин Дэвид («Вампиры в Бронксе»).
Сценарий картины основан на книге «Шоу Криса Фарли: Биография в трех актах» Тома Фарли-мл. (брата Криса Фарли) и Тэннера Колби. Для большого экрана текст адаптировали номинанты «Оскара» и «Эмми» Скотт Ньюстадтер и Майкл Х. Уэбер, работавшие над «Горе-творцом» и «Дейзи Джонс и The Six».
Пол Уолтер Хаузер известен по ролям в лентах «Дело Ричарда Джуэлла», «Тоня против всех», «Что случилось с Вирджинией?» и «Черный клановец». В сентябре 2023 года голливудские инсайдеры сообщили, что Квентин Тарантино предложил Хаузеру главную роль в своем последнем фильме — «Кинокритике» — однако в апреле 2024-го режиссер отказался от проекта.
В августе 2024-го выйдет картина «Подстрекатели», где Хаузер появится на экране вместе с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком.
Крисе Фарли получил популярность в качестве актера комедийного шоу «Saturday Night Live», в котором участвовал на протяжении 5 сезонов. Он также появлялся во многих комедиях, среди которых — «Ниндзя из Беверли-Хиллз», «Увалень Томми», «Паршивая овца» и другие. Актер скончался в 1997 году от передозировки наркотиками.