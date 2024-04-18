Квентин Тарантино отказался от «Кинокритика»

Картина должна была стать десятой и последней в его режиссерской карьере. Однако звездный постановщик «просто передумал» и займется каким‑то другим проектом, отмечает издание.
По его информации, съемки фильма с Брэдом Питтом в главной роли были отложены, потому что Тарантино захотел переписать сценарий. Сейчас же кинематографист отложил этот материал и создаст какой‑то другой.
Нечто подобное уже происходило с ним почти 10 лет назад, во время работы над «Омерзительной восьмеркой». Тогда Тарантино поделился сценарием с частью актеров, и текст оказался в сети. Режиссер был сильно этим расстроен и отказался продолжать работу. Впрочем, год спустя он вернулся на площадку и в конце 2014 года съемки все же начались.
В Каннах постановщик рассказал, что действие «Кинокритика» должно было происходить в Калифорнии в 1977 году, а сценарий был основан на истории «парня, который писал обзоры фильмов для порножурнала, но никогда не был по-настоящему знаменит».
Источником вдохновения послужила работа, которой Тарантино занимался подростковом возрасте: загружал порножурналы в торговый автомат и забирал монеты из кассового аппарата.
«Все остальные журналы были слишком грязными, чтобы их читать, но потом появился один порножурнал, в котором была очень интересная страница с фильмами», — рассказал он. Тарантино особенно нравился один критик, который писал язвительно и умно.