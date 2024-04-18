Квентин Тарантино отказался от «Кинокритика»

Нечто подобное уже происходило с ним почти 10 лет назад, во время работы над «Омерзительной восьмеркой». Тогда Тарантино поделился сценарием с частью актеров, и текст оказался в сети. Режиссер был сильно этим расстроен и отказался продолжать работу. Впрочем, год спустя он вернулся на площадку и в конце 2014 года съемки все же начались.