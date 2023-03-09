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Пол Уолтер Хаузер сыграет с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком в фильме «Подстрекатели»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:09

Номинант премии SAG Пол Уолтер Хаузер присоединится к Мэтту Деймону и Кейси Аффлеку в новом фильме Apple «Подстрекатели». Об этом сообщает Deadline.

Картина расскажет о двух ворах, которые после неудачного ограбления пускаются в бега. Продюсированием проекта занимается компания Деймона и Бена Аффлека. Последний также написал сценарий совместно с Чаком Маклином.

Режиссером выступает Даг Лайман («Сделано в Америке»). Кого сыграет Уолтер Хаузер, пока не уточняется.

Совсем недавно актер снялся в сериале Денниса Лихэйна «Черная птица» для Apple TV+. За роль в нем он получил награды «Выбор критиков» и «Золотой глобус», а также был номинирован на премию SAG.

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Мэтт ДеймонУолтер ХаузерДаг ЛайманДеннис Лихэйн
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