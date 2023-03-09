Пол Уолтер Хаузер сыграет с Мэттом Деймоном и Кейси Аффлеком в фильме «Подстрекатели»

Номинант премии SAG Пол Уолтер Хаузер присоединится к Мэтту Деймону и Кейси Аффлеку в новом фильме Apple «Подстрекатели». Об этом сообщает Deadline.
Картина расскажет о двух ворах, которые после неудачного ограбления пускаются в бега. Продюсированием проекта занимается компания Деймона и Бена Аффлека. Последний также написал сценарий совместно с Чаком Маклином.
Режиссером выступает Даг Лайман («Сделано в Америке»). Кого сыграет Уолтер Хаузер, пока не уточняется.
Совсем недавно актер снялся в сериале Денниса Лихэйна «Черная птица» для Apple TV+. За роль в нем он получил награды «Выбор критиков» и «Золотой глобус», а также был номинирован на премию SAG.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям