В Якутии депутат возмутился, что в ресторанах нельзя курить: «Никакого вреда от курения нету!»

Депутата парламента Якутии возмутили запреты на курение. По мнению Владимира Поскачина, курение на самом деле не вредит здоровью. Об этом он заявил на заседании Ил Тумэн, фрагмент которого приводит издание Sakha Life.
«В ресторан уже не люблю ходить. Там запрещается курить элементарно, нельзя отдыхать!» — посетовал мужчина.
«Сидишь, нормально выпиваешь, без курева. Захочешь курить — надо выходить. Уже неудобно, сидеть и вставать… Все, кто курит, меня поймут», — возмущается он.
«Раньше в коридоре курили, а сейчас зимой выходим на улицу, мерзнем, простужаемся. Вот у меня голос уже постоянно простуженный из‑за этого», — уверен Поскачин.
«Поэтому увлекаться запретами не советую, особенно по курению. Никакого вреда от курения нету на самом деле», — подчеркнул он перед собравшимися коллегами.
По данным Минздрава, в России почти в полтора раза сократились продажи сигарет. При этом выросло число россиян, ведущих здоровый образ жизни.
При этом глава ведомства Михаил Мурашко считает, что в России мужчины в среднем живут на 10 лет меньше женщин и это связано со злоупотреблением алкоголем и курением, а также с меньшей приверженностью заботе о своем здоровье.
А в итальянском Турине недавно курильщиков обязали соблюдать дистанцию — не менее пяти метров от других людей. Запрет распространяется на обычные сигареты, сигары, трубки, устройства для нагревания табака и электронные сигареты.