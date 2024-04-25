На севере Италии запретили курение на улице на расстоянии менее 5 метров от других людей

В 2021 году Милан запретил курение на автобусных остановках, стоянках такси, стадионах, парках и кладбищах. Однако информагентство отмечает, что за соблюдением законов по борьбе с курением строго не следят, поэтому в Милане за первые четыре месяца с момента вступления закона в силу штрафы получили всего семь курильщиков.