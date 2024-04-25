На севере Италии запретили курение на улице на расстоянии менее 5 метров от других людей

Сегодня в 16:59
Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Власти Турина на севере Италии установили для курильщиком дистанцию на открытом воздухе — не менее пяти метров от других людей. Мэр города Стефано Ло Руссо назвал принятую меру здравым смыслом, сообщает Reuters.

«Речь идет об уважении к тем, кто не курит, а также, в некотором смысле, о продвижении культуры уважения», — заявил градоначальник и представитель левоцентристской Демократической партии Ло Руссо. Нарушители рискуют получить штраф в размере 100 евро.

Запрет распространяется на обычные сигареты, сигары, трубки, устройства для нагревания табака и электронные сигареты. Курильщики могут находиться ближе пяти метров к другим людям только «с их явного согласия», а курение на открытом воздухе категорически запрещено в присутствии детей и беременных женщин, следует из постановления.

В 2021 году Милан запретил курение на автобусных остановках, стоянках такси, стадионах, парках и кладбищах. Однако информагентство отмечает, что за соблюдением законов по борьбе с курением строго не следят, поэтому в Милане за первые четыре месяца с момента вступления закона в силу штрафы получили всего семь курильщиков.

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