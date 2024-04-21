В России сократились продажи сигарет и выросло число ведущих здоровый образ жизни

За прошлый год в России почти в полтора раза сократились продажи сигарет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад Минздрава.
Розничные продажи сигарет и папирос снизились с 1460 в 2022 году до 1000. Помимо этого, в Минздраве заметили рост числа россиян, ведущих здоровый образ жизни (9100 на 100 тыс. населения в 2023-м против 7200 в 2022-м).
Еще в министерстве сообщили, что за последние пять лет в России уменьшилось потребление алкоголя — с 9,43 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 в 2023-м.
Ранее ученые из Калифорнийского университета и Университета Инсбрука выяснили, что электронные сигареты и вейпы могут менять ДНК людей. Специалисты проанализировали влияние курения на здоровье более 3500 людей. Они обнаружили изменения в клетках щек наподобие тех, которые ранее выявляли у курящих обычные сигареты.