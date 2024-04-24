«Кибердеревню» продлили на второй сезон

Сегодня в 14:02
Фото: Плюс студия

Сериал «Кибердеревня» продлили на второй сезон. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Сюжет пока не раскрывается. Режиссером вновь станет Сергей Васильев. Премьера продолжения ожидается в 2025 году.

Премьера сериала состоялась 23 сентября 2023 года. Сюжет рассказывает о Николае, который счастливо живет в кибердеревне на Марсе. Это продолжается до тех пор, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод.

Проект получил положительные отзывы и уже в конце ноября стал самым просматриваемым комедийным проектом года на «Кинопоиске».

Автором «Кибердеревни» стала студия Birchpunk, которая получила известность после вирусного ролика, выпущенного в ноябре 2020 года. Тогда на видео обратил внимание и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав его талантливым и точно передающим русский характер.

На пике популярности авторы сериала выпустили отдельный псевдодокументальный фильм про русский межпланетный плацкарт и сняли новогодний сиквел.

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