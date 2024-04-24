«Кибердеревню» продлили на второй сезон

Премьера сериала состоялась 23 сентября 2023 года. Сюжет рассказывает о Николае, который счастливо живет в кибердеревне на Марсе. Это продолжается до тех пор, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод.