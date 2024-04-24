«Кибердеревню» продлили на второй сезон

Сериал «Кибердеревня» продлили на второй сезон. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Сюжет пока не раскрывается. Режиссером вновь станет Сергей Васильев. Премьера продолжения ожидается в 2025 году.
Премьера сериала состоялась 23 сентября 2023 года. Сюжет рассказывает о Николае, который счастливо живет в кибердеревне на Марсе. Это продолжается до тех пор, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод.
Проект получил положительные отзывы и уже в конце ноября стал самым просматриваемым комедийным проектом года на «Кинопоиске».
Автором «Кибердеревни» стала студия Birchpunk, которая получила известность после вирусного ролика, выпущенного в ноябре 2020 года. Тогда на видео обратил внимание и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав его талантливым и точно передающим русский характер.