Быт в русском космопоезде: авторы «русской кибердеревни» показали плацкарты будущего

Блог от лица проводницы Ани начинается с посадки на поезд по маршруту Земля — Нептун: все стандартные процедуры с несколькими отличиями — работнице помогают роботы, а герой в исполнении BadComedian ( Евгений Баженов ) прикупил себе инопланетное существо, с которым в вагон нельзя.

Ютьюб-канал Birchpunk выпустил новое видео, в котором представил, как бы выглядел «русский космопоезд» через много лет в будущем. Ролик под названием «Russian Spacetrain» продолжает цикл мокьюментари о российском киберпанке.

После этого проводница рассказывает про все удобства плацкарты. «Говорят, что путешествовать в плацкарте неудобно. It is bullshit», — говорит она. Дальше проводница показывает, почему такие заявления — «наглая ложь». В видео есть даже любовная история: в сотрудницу киберпоезда влюбляется дембель Петя, которому «пять прыжков не хватило до крапового скафандра».

В один момент поезд теряет гравитацию, и на помощь приходит электрик, дядя Толя. Видео превращается в хоррор, а виновниками поломки оказываются инопланетные существа. Одно из них набросилось на модного киберхипстера Баженова.

Первое видео про Россию будущего на канале появилось в ноябре 2020 года и к настоящему моменту набрало больше 9 млн просмотров. В нем обитатели обычной российской глубинки занимаются традиционными для себя делами — доят коров, колют дрова и производят фермерские продукты. Но помогают им в этом квадрокоптеры, киборги и другие технологии современного мира или скорого будущего, а действие, как выясняется в конце ролика, происходит на Марсе.

На ролик даже обратил внимание глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав его талантливым и точно передающим русский характер.