перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Оператора ФБК* отправят в колонию на два года за два твита 16:20
В «Ровеснике» пройдет фестиваль «Мы тоже Doxa» в поддержку редакторов журнала 16:15
«Яндекс.Музыка» London Grammar вернулись с новым альбомом — первым за четыре года
London Grammar вернулись с новым альбомом — первым за четыре года 15:35
Американские ученые разработали «самую белую краску в мире». Она умеет охлаждать здания 15:19
Быт в русском космопоезде: авторы «русской кибердеревни» показали плацкарты будущего 15:09
А вы знали, что раньше в «Макдоналдсе» продавали пиццу? В сети узнали и пришли в восторг! 14:29
В клипе на новый трек «Sabotage» Биби Рекса разрушает все, что любит 14:19
«Ногу свело!» отменила тур из‑за давления на организаторов. Ранее ее лидер поддержал Навального 14:18
DMX/Instagram Вышла первая песня DMX после его смерти. Это саундрек к сериалу «Крестный отец Гарлема»
Вышла первая песня DMX после его смерти. Это саундрек к сериалу «Крестный отец Гарлема» 13:35
Вышел тизер сериала «Пищеблок» про пионеров-вампиров. Премьера уже в мае! 12:46
Иван Дорн выпустил сингл «Кроме тебя». Это импровизация, которая чудом уцелела в iCloud 12:10
Queer Studio проведет ивент «Покажи мне любовь». В программе — перформанс «ТехноТеатра» и дискуссии 11:39
В России выявили чуть меньше 9000 новых случаев COVID-19 11:22
Юрий Дудь поддержал журналистов Doxa и «Важных историй» 11:09
youngthug/Instagram Young Thug выпустил продолжение альбома «Slime Language». На фитах — Drake, Travis Scott и Kid Cudi
Young Thug выпустил продолжение альбома «Slime Language». На фитах — Drake, Travis Scott и Kid Cudi 10:55
Туроператоры вернут россиянам деньги за отмененные поездки, оплаченные до 31 марта 2020 года 10:05
Саша Барон Коэн анонсировал спешел «Бората-2» — с дополнительными материалами и сценами 9:59
В сеть слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» 9:01
Абхазия разрешила россиянам приезжать в страну без теста на COVID-19 2:17
theofficialmads/Instagram Мадс Миккельсен снимется в фильме «Индиана Джонс-5» вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж
Мадс Миккельсен снимется в фильме «Индиана Джонс-5» вместе с Харрисоном Фордом и Фиби Уоллер-Бридж 1:48
Отключить рекламу

Быт в русском космопоезде: авторы «русской кибердеревни» показали плацкарты будущего

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:09

Ютьюб-канал Birchpunk выпустил новое видео, в котором представил, как бы выглядел «русский космопоезд» через много лет в будущем. Ролик под названием «Russian Spacetrain» продолжает цикл мокьюментари о российском киберпанке.

Блог от лица проводницы Ани начинается с посадки на поезд по маршруту Земля — Нептун: все стандартные процедуры с несколькими отличиями — работнице помогают роботы, а герой в исполнении BadComedian (Евгений Баженов) прикупил себе инопланетное существо, с которым в вагон нельзя.

После этого проводница рассказывает про все удобства плацкарты. «Говорят, что путешествовать в плацкарте неудобно. It is bullshit», — говорит она. Дальше проводница показывает, почему такие заявления — «наглая ложь». В видео есть даже любовная история: в сотрудницу киберпоезда влюбляется дембель Петя, которому «пять прыжков не хватило до крапового скафандра».

В один момент поезд теряет гравитацию, и на помощь приходит электрик, дядя Толя. Видео превращается в хоррор, а виновниками поломки оказываются инопланетные существа. Одно из них набросилось на модного киберхипстера Баженова.

Первое видео про Россию будущего на канале появилось в ноябре 2020 года и к настоящему моменту набрало больше 9 млн просмотров. В нем обитатели обычной российской глубинки занимаются традиционными для себя делами — доят коров, колют дрова и производят фермерские продукты. Но помогают им в этом квадрокоптеры, киборги и другие технологии современного мира или скорого будущего, а действие, как выясняется в конце ролика, происходит на Марсе.

На ролик даже обратил внимание глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав его талантливым и точно передающим русский характер.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскосмос
Люди
Дмитрий Рогозин
Евгений Баженов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить