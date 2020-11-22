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«Про русский характер»: Рогозин прокомментировал ролик о рязанской кибердеревне на Марсе

Семён Гудошников
Сегодня в 17:33

Глава Роскосмоса Дмирий Рогозин назвал талантливым ролик о рязанской кибердеревне на Марсе. По его словам, видео «точно про русский характер, сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне».

Речь про видео, опубликованное 19 ноября на ютьюб-канале birchpunk и собравшее за четыре дня более 2,5 млн просмотров. В нем обитатели обычной российской глубинки занимаются традиционными для себя делами — доят коров, колют дрова и производят фермерские продукты. Но помогают им в этом квадракоптеры, киборги и другие технологии современного мира или скорого будущего, а действие, как выясняется в конце ролика, происходит на Марсе.

На одном из кадров в деревенском сарае показан портрет Рогозина с надписью «Сделаем красную планету зеленой». Глава Роскосмоса назвал этот лозунг «правильным» и «соответствующим нашему пониманию целей и задач». «На самом деле, это старая шутка москвичей советской закваски, связанная с программой озеленения центра столицы: «Сделаем Красную Пресню зеленой!», — отметил глава Роскосмоса.

Режиссером и сценаристом видео выступил Сергей Васильев. В разговоре с TJ он рассказал, что работа над роликом длилась с июля по середину ноября. Съемки проходили в конце августа, и еще пару месяцев занял пост-продакшен.

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