«Про русский характер»: Рогозин прокомментировал ролик о рязанской кибердеревне на Марсе

Глава Роскосмоса Дмирий Рогозин назвал талантливым ролик о рязанской кибердеревне на Марсе. По его словам, видео «точно про русский характер, сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне».

Речь про видео, опубликованное 19 ноября на ютьюб-канале birchpunk и собравшее за четыре дня более 2,5 млн просмотров. В нем обитатели обычной российской глубинки занимаются традиционными для себя делами — доят коров, колют дрова и производят фермерские продукты. Но помогают им в этом квадракоптеры, киборги и другие технологии современного мира или скорого будущего, а действие, как выясняется в конце ролика, происходит на Марсе.

На одном из кадров в деревенском сарае показан портрет Рогозина с надписью «Сделаем красную планету зеленой». Глава Роскосмоса назвал этот лозунг «правильным» и «соответствующим нашему пониманию целей и задач». «На самом деле, это старая шутка москвичей советской закваски, связанная с программой озеленения центра столицы: «Сделаем Красную Пресню зеленой!», — отметил глава Роскосмоса.