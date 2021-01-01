«На радаре Новый год, на микросхемах иней»: русская кибердеревня обзавелась новогодним сиквелом

На ютьюб-канале birchpunk появился новый — новогодний — ролик про рязанскую кибердеревню.

На этот раз жители села готовятся к зимним праздникам — робот с чрезмерным усердием крошит морковь для оливье, мужик в тельняшке и ушанке вырастил первую на Марсе новогоднюю елку (живую и ходячую!), а теперь думает, чем украсить: игрушек нет, в ход идут провода и микросхемы. Праздник чуть не испортило слишком буквальное понимание фразы «елочка гори» — один из железных обитателей окатил дерево напалмом.