«На радаре Новый год, на микросхемах иней»: русская кибердеревня обзавелась новогодним сиквелом

На ютьюб-канале birchpunk появился новый — новогодний — ролик про рязанскую кибердеревню.
На этот раз жители села готовятся к зимним праздникам — робот с чрезмерным усердием крошит морковь для оливье, мужик в тельняшке и ушанке вырастил первую на Марсе новогоднюю елку (живую и ходячую!), а теперь думает, чем украсить: игрушек нет, в ход идут провода и микросхемы. Праздник чуть не испортило слишком буквальное понимание фразы «елочка гори» — один из железных обитателей окатил дерево напалмом.
Первое видео про русскую кибердеревню вышло 19 ноября и почти сразу стало вирусным, собрав к настоящему моменту 7,5 млн просмотров. На ролик обратил внимание и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав его талантливыми и точно передающим русский характер.