Спасатели выносят из квартиры москвичку весом 300 килограмм

Сегодня в 17:54
Фото: i yunmai/Unsplash

Спасатели в Москве пытаются вынести из квартиры на четвертом этаже женщину весом 300 килограмм. Ее не могут спустить по узким лестничным проемам, передает Baza.

56-летней Елене стало плохо, и она вызвала врачей, возможно, у нее случился сердечный приступ. По данным телеграм-канала, врачи на носилках пытались вынести ее из дома на улице Вучетича, поэтому пришлось вызвать спасателей.

Как пишет Baza, Елена уже два месяца не встает с кровати, не может самостоятельно передвигаться и долгое время не выходила из квартиры.

11 апреля в Москве спасатели вынесли из квартиры мужчину весом 400 килограмм, которому поплохело. Они срезали решетки с окон его квартиры на первом этаже, чтобы спустить мужчину.

54-летний Максим Муругов не выходил из дома уже десять лет. Его кровать была оборудована держателями для смартфонов, в одном из которых стояла рация для контакта с близкими и 24-летним сыном. В реанимации он скончался.

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