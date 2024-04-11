Спасатели вынесли из квартиры москвича весом 400 килограмм

Сегодня в 13:55
Фото: A24/YouTube

В Москве спасатели вынесли из квартиры мужчину весом 400 килограмм, которому поплохело, сообщает телеграм-канал Shot. Восемь сотрудников экстренных служб срезали решетки с окон дома, чтобы спустить мужчину по пожарной лестнице, и вызвали подмогу.

54-летний Максим почувствовал сильную боль в сердце и вызвал врачей. Ему диагностировали сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота, узнал Shot.

По словам мужчины, из дома он не выходил уже десять лет, а последние три года не может ходить из‑за последствий перенесенного COVID-19. Его кровать оборудована держателями для смартфонов, в одном из которых стоит рация для контакта с близкими и 24-летним сыном.

Как пишет Shot, 400-килограммовый Максим к своему положению относится с иронией и даже шутит об этом в соцсетях.

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