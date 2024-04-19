300-килограммовый москвич, которого пришлось выносить через окно, умер в больнице

Москвич Максим Муругов, для госпитализации которого спасателям пришлось отпиливать решетки на окнах, скончался в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Мужчина весом около 300 килограммов попал в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Ранее у него были диагностированы сердечная недостаточность и диабет. А в больнице у мужчины обнаружили воспаление.
Состояние Муругова, которое осложнялось ожирением, ухудшилось через несколько дней после госпитализации. Врачи пытались его спасти, но им не удалось этого сделать.
Муругов рассказывал, что не выбирался из дома уже десять лет, а последние три года не мог ходить из‑за последствий перенесенного COVID-19. Его кровать была оборудована держателями для смартфонов, в одном из которых стояла рация для контакта с близкими.