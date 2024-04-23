«Возникло ощущение, что мы работаем»: в Госсовете Крыма забыли выключить микрофон

Бывшему мэру Перми Алексею Демкину пришлось покинуть пост зампреда краевого правительства, после того как его сын заявил, что не собирается возвращаться в Пермь. Недавно один из сыновей чиновника, Илья, опубликовал видео с красивой природой Бали, где он живет, и вопросом «Нахрена мне Пермь?».