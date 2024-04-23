«Возникло ощущение, что мы работаем»: в Госсовете Крыма забыли выключить микрофон

В Госсовете Крыма забыли выключить микрофон во время перерыва. Зрители заседания стали свидетелями удивительного диалога. На ролик обратил внимание телеграм-канал «Крымский канал».
Разговор за кадром состоялся между спикером парламента полуострова Владимиром Константиновым и его заместителем Ефимом Фиксом. В беседе чиновники неожиданно отметили свои заслуги.
На видео председатель Госсовета ведет очередное заседание. Затем он объявляет перерыв на десять минут, но забывает выключить микрофон.
Слышно, как спикер говорит своему помощнику: «Слушай, возникло ощущение, что мы работаем». «Да ничего себе! Пашем!» — отвечает ему заместитель.
Вчера губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал немецкого философа Иммануила Канта «нашим русским трофеем». Он также предложил пересмотреть все кантовское наследие, «исходя из нынешних задач, которые стоят перед нашей историей».
В субботу экс-кандидат в депутаты Тверской думы от «Справедливой России» Евгений Никольский убил жену и признался в этом в соцсетях.
Бывшему мэру Перми Алексею Демкину пришлось покинуть пост зампреда краевого правительства, после того как его сын заявил, что не собирается возвращаться в Пермь. Недавно один из сыновей чиновника, Илья, опубликовал видео с красивой природой Бали, где он живет, и вопросом «Нахрена мне Пермь?».