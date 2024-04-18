Зампред правительства Пермского края ушел с поста после слов его сына: «На хрена мне Пермь?»

Ранее один из сыновей Демкина — Илья опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил, что не собирается возвращаться в Пермь. Молодой человек, который, предположительно, живет на Бали, показал красивую природу вокруг себя и задался вопросом: «На хрена мне Пермь?»