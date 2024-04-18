Зампред правительства Пермского края ушел с поста после слов его сына: «На хрена мне Пермь?»

Сегодня в 18:09
Фото: Алексей Демкин/VK

Бывший мэр Перми Алексей Демкин покидает должность зампреда краевого правительства. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на самого Демкина.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — цитирует его слова издание.

Демкин добавил, что планирует сосредоточить свою будущую профессиональную деятельность в родном регионе.

Ранее один из сыновей Демкина — Илья опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил, что не собирается возвращаться в Пермь. Молодой человек, который, предположительно, живет на Бали, показал красивую природу вокруг себя и задался вопросом: «На хрена мне Пермь?»

Алексей Демкин был мэром Перми с марта 2021-го по июнь 2023-го. Должность градоначальника он покинул по собственному желанию в связи с переходом на пост вице-премьера краевого правительства.

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