Экс-кандидат в депутаты Тверской думы признался в соцсетях в убийстве своей жены

Бывший кандидат в депутаты Тверской думы от «Справедливой России» Евгений Никольский признался в убийстве своей супруги в соцсетях. Судя по его посланию, он пошел на убийство из‑за ревности.
«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает, это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал мужчина во «ВКонтакте».
У пары осталась 11-месячная дочка. Никольский попросил позаботиться о ребенке. «Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку… Она — мой последний стимул жить», — заявил он.
«Московский комсомолец» называет Евгения Никольского председателем Совета отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» города Твери. На сайте партии информации об этом нет. В официальной группе СР в 2022 году Никольский представлен как председатель местного отделения партии в Московском районе Твери. В профиле мужчины в «ВК» говорится, что он руководит отделом продаж в АОПИ «Тверьжилкоммунпроект».