Губернатор Калининградской области назвал Канта «русским трофеем»

«Сегодня мы должны говорить о Канте по двум причинам. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени. Такой диалог с философом, его философией, рождает подлинное мышление и, значит, является формой наивысшего уважения к нему. Вторая причина: Кант для нас — это наш русский трофей. Как и все, что вы видите в Калининградской области», — цитирует слова Алиханова «Интерфакс».