Губернатор Калининградской области назвал Канта «русским трофеем»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал немецкого философа Иммануила Канта, уроженца Кенигсберга (ныне Калининград), «нашим русским трофеем». Он также предложил «интерпретировать в духе времени» идеи мыслителя.
«Сегодня мы должны говорить о Канте по двум причинам. Философ должен быть живым собеседником, его идеи нужно обсуждать, пересматривать, спорить с ними, интерпретировать в духе времени. Такой диалог с философом, его философией, рождает подлинное мышление и, значит, является формой наивысшего уважения к нему. Вторая причина: Кант для нас — это наш русский трофей. Как и все, что вы видите в Калининградской области», — цитирует слова Алиханова «Интерфакс».
Губернатор считает необходимой «масштабную ревизию», «пересмотр всего кантовского наследия, исходя из нынешних задач, которые стоят перед нашей историей». По его мнению, «нам стоит найти собственные ответы» на четыре кантовских вопроса — «что я могу знать», «что я должен делать», «на что я смею надеяться» и «что такое человек»
«Если переходить к искусственному интеллекту и к страхам, связанным с искусственным интеллектом, с его развитием, похожий набор вопросов — это в отношении этой технологии», — отметил Алиханов.
«Если по Канту человек — это моральное существо, можем ли мы таким моральным существом считать искусственный интеллект? И когда он станет так называемым сильным искусственным интеллектом, будет ли он ориентироваться на мораль человеческую, на те самые ценности, которые прописаны в указе главы государства, как наделить его ценностями, заставить их по-настоящему разделять, не менять», — продолжил он.
Своими размышлениями глава региона поделился в рамках Международного Кантовского конгресса на пленарном заседании «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития искусственного интеллекта». Мероприятие было посвящено трехсотлетию со дня рождения Канта.
В феврале Алиханов заявил, что Иммануил Кант «имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине». По его мнению, философ «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», из‑за чего появилась «такая социально-культурная ситуация».
«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — сказал губернатор.