Британский суд запретил педофилу использовать ИИ. Он создавал непристойные изображения с детьми

Газета отмечает, что подобный запрет суд выносит впервые. Доверу запрещено на протяжении пяти лет использовать любые «инструменты для генерации изображений», в том числе из текстового описания, а также посещать сайты с доступом к подобным нейросетям. Отдельно мужчине запретили использовать программу Stable Diffusion, которое, по данным суда, использовалось педофилами для создания гиперреалистичных изображений о сексуальном насилии над детьми.