Британский суд запретил педофилу использовать ИИ. Он создавал непристойные изображения с детьми

Сегодня в 16:56
Фото: John Schnobrich/Unsplash

Британский суд запретил 48-летнему Энтони Доверу генерировать с помощью искусственного интеллекта любые изображения без предварительного разрешения полиции. Мужчину осудили за создание более 1000 непристойным картинок с детьми, пишет The Guardian.

Газета отмечает, что подобный запрет суд выносит впервые. Доверу запрещено на протяжении пяти лет использовать любые «инструменты для генерации изображений», в том числе из текстового описания, а также посещать сайты с доступом к подобным нейросетям. Отдельно мужчине запретили использовать программу Stable Diffusion, которое, по данным суда, использовалось педофилами для создания гиперреалистичных изображений о сексуальном насилии над детьми.

На прошлой неделе правительство Великобритании объявило незаконным создание откровенно сексуальных дипфейков без согласия людей. Преступникам грозит суд и штраф. Если изображение получит широкое распространение, то допускается тюремное заключение. Доверу выписали штраф в размере 200 фунтов стерлингов.

Тем временем Минцифры РФ займется созданием платформы для выявления созданных через ИИ дипфейков. Ранее YouTube обязал авторов контента помечать ролики, созданные с помощью нейросетей.

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