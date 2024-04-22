Британский суд запретил педофилу использовать ИИ. Он создавал непристойные изображения с детьми

Британский суд запретил 48-летнему Энтони Доверу генерировать с помощью искусственного интеллекта любые изображения без предварительного разрешения полиции. Мужчину осудили за создание более 1000 непристойным картинок с детьми, пишет The Guardian.
Газета отмечает, что подобный запрет суд выносит впервые. Доверу запрещено на протяжении пяти лет использовать любые «инструменты для генерации изображений», в том числе из текстового описания, а также посещать сайты с доступом к подобным нейросетям. Отдельно мужчине запретили использовать программу Stable Diffusion, которое, по данным суда, использовалось педофилами для создания гиперреалистичных изображений о сексуальном насилии над детьми.
На прошлой неделе правительство Великобритании объявило незаконным создание откровенно сексуальных дипфейков без согласия людей. Преступникам грозит суд и штраф. Если изображение получит широкое распространение, то допускается тюремное заключение. Доверу выписали штраф в размере 200 фунтов стерлингов.