YouTube обяжет авторов помечать контент, созданный при помощи искусственного интеллекта

Авторы должны будут сообщать об изменениях, внесенных в видео с помощью ИИ, а также времени обработки контента. Если создатели контента утаят такую информацию, их видео могут быть удалены. Также YouTube введет и другие штрафные санкции для авторов, нарушающих правила платформы.