YouTube обяжет авторов помечать контент, созданный при помощи искусственного интеллекта

Видеохостинг YouTube обяжет авторов контента помечать ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в блоге компании.
Представители платформы отметили, что ИИ поможет раскрыть креативность создателей видео и преобразовать опыт зрителей. Однако он же, по мнению YouTube, «привнесет новые риски и потребует новых подходов».
В ближайшие месяцы на видеохостинге появятся обновления, «которые будут информировать зрителей о том, что контент, который они видят, синтетический». Они будут созданы, чтобы избежать ситуаций, в которых контент вводит пользователей в заблуждение.
Авторы должны будут сообщать об изменениях, внесенных в видео с помощью ИИ, а также времени обработки контента. Если создатели контента утаят такую информацию, их видео могут быть удалены. Также YouTube введет и другие штрафные санкции для авторов, нарушающих правила платформы.
Пользователи видеохостинга смогут увидеть специальную метку в панели описания роликов. Для некоторых видов контента также внедрят более заметный ярлык прямо на видеоплеере.