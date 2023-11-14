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YouTube обяжет авторов помечать контент, созданный при помощи искусственного интеллекта

Юлия Онодэра
Вчера в 23:14

Видеохостинг YouTube обяжет авторов контента помечать ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в блоге компании.

Представители платформы отметили, что ИИ поможет раскрыть креативность создателей видео и преобразовать опыт зрителей. Однако он же, по мнению YouTube, «привнесет новые риски и потребует новых подходов».

В ближайшие месяцы на видеохостинге появятся обновления, «которые будут информировать зрителей о том, что контент, который они видят, синтетический». Они будут созданы, чтобы избежать ситуаций, в которых контент вводит пользователей в заблуждение.

Авторы должны будут сообщать об изменениях, внесенных в видео с помощью ИИ, а также времени обработки контента. Если создатели контента утаят такую информацию, их видео могут быть удалены. Также YouTube введет и другие штрафные санкции для авторов, нарушающих правила платформы.

Пользователи видеохостинга смогут увидеть специальную метку в панели описания роликов. Для некоторых видов контента также внедрят более заметный ярлык прямо на видеоплеере.

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