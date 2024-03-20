Премьер-министр Италии потребовала 100 тыс. евро от создателей дипфейк-порно с ней

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала более 100 тыс. долларов в качестве компенсации по делу о клевете. Двоих мужчин обвинили в создании порновидео с фейковым изображением чиновницы, которые посмотрели миллионы раз, передает информагентство ANSA.