Премьер-министр Италии потребовала 100 тыс. евро от создателей дипфейк-порно с ней

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала более 100 тыс. долларов в качестве компенсации по делу о клевете. Двоих мужчин обвинили в создании порновидео с фейковым изображением чиновницы, которые посмотрели миллионы раз, передает информагентство ANSA.
Двое неизвестных, 40-летний мужчина и его 73-летний отец, разместили в интернете порноролики, заменив лицо актрисы на Мелони, считают правоохранители. Чиновница требует «символические» 100 тыс. евро (108,5 тыс. долларов), которые передаст жертвам насилия.
В своем иске Мелони заявила о желании послать сигнал «всем женщинам, ставшим жертвами подобного рода злоупотреблений властью, не бояться выдвигать обвинения». Дело о дипфейк-порно с ней тянется с 2020 года.