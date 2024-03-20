Премьер-министр Италии потребовала 100 тыс. евро от создателей дипфейк-порно с ней

Вчера в 23:35
Фото: Italian Government

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала более 100 тыс. долларов в качестве компенсации по делу о клевете. Двоих мужчин обвинили в создании порновидео с фейковым изображением чиновницы, которые посмотрели миллионы раз, передает информагентство ANSA.

Двое неизвестных, 40-летний мужчина и его 73-летний отец, разместили в интернете порноролики, заменив лицо актрисы на Мелони, считают правоохранители. Чиновница требует «символические» 100 тыс. евро (108,5 тыс. долларов), которые передаст жертвам насилия.

В своем иске Мелони заявила о желании послать сигнал «всем женщинам, ставшим жертвами подобного рода злоупотреблений властью, не бояться выдвигать обвинения». Дело о дипфейк-порно с ней тянется с 2020 года.

По данным The Guardian, 96% дипфейк-видео в сети сделаны в порнографическом жанре. В РФ готовятся ввести наказание за использование технологии подмены личности (дипфейков) в противоправных целях.

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