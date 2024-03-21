Минцифры планирует создание системы по выявлению дипфейков

Минцифры займется созданием платформы для выявления созданных через ИИ дипфейков, передают «Ведомости». Разработка «единой платформы» находится на стадии обсуждения.
Когда планируется запустить систему и кто займется ее поддержкой, собеседник газеты из кабмина не уточнил. «Предложено предварительно провести научно-исследовательские работы по обозначенной тематике», — добавил он.
С помощью технологии собираются выявлять в видео и изображениях неестественные изменения или аномалии, но логичнее было бы определять, какой именно технологией создан дипфейк, заявил поставщик систем ИТ-безопасности T.Hunter. К примеру, возможно создание поискового робота, способного сканировать ролики, проверять уникальность и вероятность генерации, но для этого нужно большое количество вычислительных ресурсов, посчитал гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.
Тем временем YouTube обязал авторов контента помечать ролики, созданные с помощью искусственного интеллекта. В компании отметили, что ИИ, помимо новых возможностей, создает «новые риски и требует новые подходы».
Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала «символические» 100 тыс. евро в качестве компенсации по делу о клевете, которые передаст жертвам насилия. Двоих мужчин обвинили в создании порновидео с фейковым изображением чиновницы, которые посмотрели миллионы раз.