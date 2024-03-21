Минцифры планирует создание системы по выявлению дипфейков

С помощью технологии собираются выявлять в видео и изображениях неестественные изменения или аномалии, но логичнее было бы определять, какой именно технологией создан дипфейк, заявил поставщик систем ИТ-безопасности T.Hunter. К примеру, возможно создание поискового робота, способного сканировать ролики, проверять уникальность и вероятность генерации, но для этого нужно большое количество вычислительных ресурсов, посчитал гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.