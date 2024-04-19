Российские кинотеатры перестали показывать пиратские версии западных фильмов

Кинотеатры в России прекратили показы пиратских копий голливудских картин после угроз со стороны прокатчиков лишить сети доступа к своим легальным фильмам, передает РБК.
По данным издания, из расписания крупных сетей практически полностью исчезло предсеансное обслуживание. Оно позволяло кинотеатрам показывать нелегальные копии фильмов крупных американских студий.
Например, фильм «Дюна: Часть вторая», который за последние два месяца чаще всего нелегально показывали в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, остался в расписании всего одного несетевого кинотеатра столицы.
Статистику подтверждает информация Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Из нее следует, что на 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня в России нет ни одного фильма без официального дистрибьютора или короткометражек, которые фигурировали в качестве официальных показов после пиратских картин.
В марте короткометражные фильмы составляли почти половину топа — перед ними показывали вторую «Дюну», «Мадам Паутину» и другие западные ленты.
В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к киносетям с призывом поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания c 18 апреля по 12 мая.
Компания «Атмосфера кино» и другие дистрибьюторы потребовали от кинотеатров прекратить показы пиратского кино. В противном случае компании пригрозили не продлевать «ключи» на легально распространяемые ими картины, из‑за чего их показ будет невозможен.
«Подобный ультиматум — оставить сети без легального контента — звучит серьезно. Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем теневого проката сократится до минимума», — прокомментировал глава агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов заявил, что закрытие теневого проката неизбежно ухудшит положение кинотеатров.
«Это может привести к сокращению числа залов и в перспективе отрицательно повлияет на культурную жизнь страны в целом. Продолжение теневого проката, по сути, может быть признано нарушением цивилизованных правил культурных индустрий, что тоже не улучшает деловой климат. Боюсь, единственно верного выхода нет, в любом случае отечественная культура пострадает», — сказал он.