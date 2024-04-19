Российские кинотеатры перестали показывать пиратские версии западных фильмов

«Это может привести к сокращению числа залов и в перспективе отрицательно повлияет на культурную жизнь страны в целом. Продолжение теневого проката, по сути, может быть признано нарушением цивилизованных правил культурных индустрий, что тоже не улучшает деловой климат. Боюсь, единственно верного выхода нет, в любом случае отечественная культура пострадает», — сказал он.