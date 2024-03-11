«Онегин» Сарика Андреасяна стал лидером российского проката в свой первый уик-энд

Сегодня в 14:27
Фото: кадр из фильма «Онегин»/«Атмосфера кино»

Лента Сарика Андреасяна «Онегин» возглавила российский кинопрокат в свой первый уик-энд. Информация об этом появилась на интернет-портале Kinobusiness.

По данным сервиса, с 7 по 10 марта фильм собрал 336 млн рублей. На второе место по сборам в эти даты попала спортивная мелодрама Юрия Хмельницкого «Лед-3» — ее сборы составили 161,3 млн рублей.

Третье место занял мультфильм «Кунг-фу Панда-4» со сборами в странах СНГ 157 млн рублей. Как отмечает Kinobusiness, в рейтинге не учитываются данные по России и Беларуси, где лента официально не выходила в прокат.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм «Дюна: Часть 2» , пиратскую версию которого также показывали в России, собрал за уик-энд около 130 млн рублей.

Адаптация классического романа Александра Пушкина от режиссера «Защитников» и «Карлосона» вышла 7 марта. Главную роль в фильме исполнил Виктор Добронравов, известный по фильмам «Сквозь время» и «Одна». Также в картине сыграли Денис Прытков («Капельник»), Елизавета Моряк («Мендельсон») и Татьяна Сабинова («Жизнь по вызову»).

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