«Онегин» Сарика Андреасяна стал лидером российского проката в свой первый уик-энд

Лента Сарика Андреасяна «Онегин» возглавила российский кинопрокат в свой первый уик-энд. Информация об этом появилась на интернет-портале Kinobusiness.
По данным сервиса, с 7 по 10 марта фильм собрал 336 млн рублей. На второе место по сборам в эти даты попала спортивная мелодрама Юрия Хмельницкого «Лед-3» — ее сборы составили 161,3 млн рублей.
Третье место занял мультфильм «Кунг-фу Панда-4» со сборами в странах СНГ 157 млн рублей. Как отмечает Kinobusiness, в рейтинге не учитываются данные по России и Беларуси, где лента официально не выходила в прокат.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм «Дюна: Часть 2» , пиратскую версию которого также показывали в России, собрал за уик-энд около 130 млн рублей.
Адаптация классического романа Александра Пушкина от режиссера «Защитников» и «Карлосона» вышла 7 марта. Главную роль в фильме исполнил Виктор Добронравов, известный по фильмам «Сквозь время» и «Одна». Также в картине сыграли Денис Прытков («Капельник»), Елизавета Моряк («Мендельсон») и Татьяна Сабинова («Жизнь по вызову»).