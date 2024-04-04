Алекс Гарленд опроверг уход из индустрии, он лишь собирается взять перерыв от режиссуры

Алекс Гарленд пояснил, что планирует лишь взять перерыв от режиссуры, но не уйдет из киноиндустрии совсем.
Ранее в интервью The Guardian он заявил, что не намерен вновь занимать режиссерское кресло «в обозримом будущем» и вернется к написанию сценариев.
Спустя несколько дней в беседе с IndieWire он объяснил, что лишь хочет отдохнуть какое‑то время, и возмутился тем, что некоторые издания связали это решение с качеством «Падения империи».
«Я сказал, что в обозримом будущем возьму перерыв в режиссуре. Как из этого можно вывести мысль о том, что я думаю или чувствую к моему фильму? Я просто не вижу никакой связи», — сказал Гарленд.
«Я также сказал, что буду заниматься сценариями. Сценарии — это тоже кинематограф. Нельзя вычеркнуть сценаристов, режиссеров, монтажеров или актеров из процесса написания сценария. Кинематограф — это не удел исключительно режиссеров», — подчеркнул постановщик.
Интерпретация его слов поставила Гарленда в тупик: «По-моему, в мире происходит что‑то странное. Я чувствую себя просто песчинкой в этой странной ситуации. Мои слова настолько отличаются от того, как их интерпретировали».
В апреле на экраны выходит боевик «Падение империи», первый проект студии A24, получивший крупный производственный бюджет. Во время работы над ним летом 2022 года Гарленд делился, что у него появились серьезные сомнения в том, что ему стоит продолжать режиссерскую карьеру.