Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей мира. В него попали артисты, спортсмены, политики, ученые и предприниматели.
В топ включили албанскую певицу Дуа Липу, актрису Тараджи Пи Хенсон, вдову Алексея Навального Юлию и игрока в американский футбол Патрика Махоумса. Эти люди появились на обложке издания.
В перечень также вошли звезда «Миллионера из трущоб» Дев Пател и его коллега Алия Бхатт, рэпер 21 Savage, художница Дженни Хольцер, актеры Колман Доминго и Джеффри Райт, лауреатка «Оскара» Давайн Джой Рэндолф, писатели Лорен Грофф и Джеймс МакБрайд.
В категории «Иконы» выделили Эллиота Пейджа, Кайли Миноуг, Майкла Джей Фокса, Софию Копполу, Дженни Эрмосо, Хаяо Миядзаки. В категории «Титаны» — гонщика Макса Верстаппена, музыкального продюсера Джека Антоноффа, председателя Universal Studios Донну Лэнгли, социолога Тидзуко Уэно.
Также в списке оказались нобелевская лауреатка Наргиз Мохаммади, защитница океанов Рена Ли, президент Аргентины Хавьер Милей, актриса Америка Феррера, дизайнер Джонатан Андерсон, архитектор Марина Табассум, иммунолог Акико Ивасаки, шеф-повар Доминик Кренн и гематолог Стюарт Оркин.