Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира

В перечень также вошли звезда «Миллионера из трущоб» Дев Пател и его коллега Алия Бхатт, рэпер 21 Savage, художница Дженни Хольцер, актеры Колман Доминго и Джеффри Райт, лауреатка «Оскара» Давайн Джой Рэндолф, писатели Лорен Грофф и Джеймс МакБрайд.