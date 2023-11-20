«Анархо-капиталист» с бензопилой: знакомьтесь, это новый президент Аргентины Хавьер Милей

В 2004 году Милей завел английского мастифа по кличке Конан, «настоящую и величайшую любовь», «буквально своего сына» (политик ни разу не женился, у него нет детей). Любимец умер в 2017 году. Милей посетил медиума, чтобы пообщаться со своим покойным питомцем, и тот, по его словам, передал ему Божью миссию — стать президентом Аргентины. Газета La Nacion пишет, что, по мнению Милея, он и Конан впервые встретились более 2000 лет назад, будучи гладиатором и львом в Колизее. Противники отказались от сражения, потому что им суждено было объединить силы в будущем, уверен экономист.