«Анархо-капиталист» с бензопилой: знакомьтесь, это новый президент Аргентины Хавьер Милей

53-летний либертарианец и «анархо-капиталист» Хавьер Милей, известный как «экономист с бензопилой» и «мини-Трамп», победил на президентских выборах в Аргентине. Для многих победа крайне правого политика во втором туре стала неожиданностью, а его новая должность — печальной данностью.
В начале ноября «Афиша Daily» со ссылкой на NYT писала об аргентинских фанатах Тейлор Свифт и BTS, которые встали на пути Милея. Они организовывались в группы, чтобы агитировать против, но это не помогло. Либертарианец набрал около 56% голосов, его соперника, министра экономики Серхио Массу поддержали чуть более 44%.
Рассказываем, кто такой Хавьер Милей, чем известны его собаки и какие реформы он и его советники намерены провести. Если вкратце: либертарианец планирует свести к минимуму участие государства в экономической и социальной сферах.
Милей — от кафедры до президентского кресла
Хавьер Милей преподавал в вузах, писал статьи и издавал книги, давал уроки тантрического секса, работал экономистом на государство и бизнес. Несколько лет назад экономист стал захаживать на телевидение и появляться в газетах с критикой государственных расходов и управленцев — темы, которые делают рейтинги и повышают узнаваемость. В то время и даже несколько месяцев назад никто и не предполагал, что у Милея есть реальный шанс стать лидером второй по величине экономики Южной Америки.
В 2019 году Милей стал членом Либертарианской партии, которая позже вошла в правоконсервативную коалицию «Свобода наступает» с ним во главе. В 2021 года Милей вошел в Национальный конгресс Аргентины. В 2023-м дело дошло до выборов президента.
Милей и бензопила
Еще во время президентской гонки The New York Times писала, что успех Милея во многом зависит от молодежи. Опрос 2400 человек показал, что почти 27% его сторонников — это люди в возрасте от 17 до 25 лет (у оппонента Массы — всего 9%). Молодые респонденты заявили, что видят в Милее «крутого» кандидата-аутсайдера. Политик превратился в мем, когда начал носить кожаные куртки и появляться с бензопилой на своих предвыборных встречах.
Как ремень бы символизировал затягивание поясов, так бензопила в руках Милея — это сокращение расходов. Свои масштабные реформы Милей так и называет — «План бензопилы», в который входят упразднение половины министерств, продажа госкомпаний и ликвидация Центрального банка. Картонные бензопилы и мини-фигурки вскоре появились в руках сторонников.
В предвыборном ролике 2020 года Милей, ухмыльнувшись, использовал боевой молот против модельки Центробанка. Большинство сочли поведение Милея театральным зрелищем и нетрадиционной предвыборной кампанией, хотя некоторых это сбило с толку, отмечало AP.
Милей и его четвероногие советники
Когда Милей занял первое место на праймериз в августе, он первым делом поблагодарил своих советников — Конана, Мюррея, Милтона, Роберта и Лукаса. Эти пятеро — домашние питомцы либертарианца, которых он назвал «лучшими стратегами».
В 2004 году Милей завел английского мастифа по кличке Конан, «настоящую и величайшую любовь», «буквально своего сына» (политик ни разу не женился, у него нет детей). Любимец умер в 2017 году. Милей посетил медиума, чтобы пообщаться со своим покойным питомцем, и тот, по его словам, передал ему Божью миссию — стать президентом Аргентины. Газета La Nacion пишет, что, по мнению Милея, он и Конан впервые встретились более 2000 лет назад, будучи гладиатором и львом в Колизее. Противники отказались от сражения, потому что им суждено было объединить силы в будущем, уверен экономист.
По данным Reuters и The New York Times, в 2018 году Милей заплатил около 50 тыс. долларов за клонирование Конана с использованием ДНК. В результате родилось пять щенков, которым «отец» дал имена в честь любимца Конана и экономистов Мюррея Ротбарда, Милтона Фридмана и Роберта Лукаса. Милей называет клона Конана своим сыном (и не отличает его от умершего пса), а остальных четырех собак — своими внуками.
«Это лучший стратегический комитет в мире. Скажите мне, когда‑нибудь самый настоящий аутсайдер достигал того, чего мы достигли за два года? Они лучшие политические аналитики в мире», — говорил Милей в сентябрьском интервью. Журналист, автор биографии политика Хуан Луис Гонсалес рассказывал, что «собаки дают Милею советы в разных областях: одна в политике, другая в экономике, третья дает на общие темы».
Гонсалес обеспокоен таким «нестабильным лидером» в и без того нестабильной Аргентине. «Этот человек, который будет вершить судьбу страны, просыпается каждый день, проводит спиритические сеансы с собаками — и на этом основании затем издает указ. Это очень шокирует», — считает он.
Милей хочет доллар вместо песо
Поклонники Свифт и BTS называли «опасностью для демократии» позиции либертарианца Милея против легальных абортов и за свободное ношение оружия, отрицание глобального потепления, предложение легализировать торговлю человеческими органами, а также критику феминизма и утверждения, что мужчинам и женщинам одинаково платят, а зверства военной диктатуры Аргентины в 1976–1983 годах — просто «эксцессы».
Милей хочет перевести национальную валюту с аргентинского песо на американский доллар. В 2000 году власти Эквадора сделали именно это. Тем временем аргентинская экономика уже близка к шестой за десятилетие рецессии и страдает от почти 143-процентной инфляции.
Главными союзниками Аргентины Милей видит США и Израиль, а с КНР хочет разорвать отношения из‑за коммунизма (отсюда и прозвище «мини-Трамп»). В представлениях новоизбранного президента Аргентине не место в БРИКС, куда также входит РФ.
Критики Милея часто указывают на его диковатое поведение и причудливые заявления, чтобы подчеркнуть его некомпетентность. Биография Милея, написанная Гонсалесом без участия политика, так и называется — «Безумец» («El Loco»). Политические обозреватели считают, что победа «анархо-капиталиста» связана не с поддержкой аргентинцев, а с протестом против положения дел в стране. «Триумф Милея обусловлен не столько его особенностями и спецификой, сколько требованием перемен», — заявил AP местный политический консультант Лукас Ромеро.