Российских миротворцев досрочно выводят из Нагорного Карабаха

Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики. Эту информацию подтвердил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает РБК.
Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о выводе миротворцев принято «верховным руководством» России и Азербайджана.
Российский миротворческий контингент был размещен в Нагорном Карабахе после обострения конфликта осенью 2020 года. Согласно трехстороннему соглашению между РФ, Азербайджаном и Арменией, российские миротворцы должны были размещаться рядом с линией соприкосновения до 2025 года. Численность контингента составляет около 2000 человек. За 3,5 года в регионе погибли семь российских миротворцев.
Нагорный Карабах, который по международному праву входит в состав Азербайджана, на протяжении десятилетий контролировался самопровозглашенной проармянской Республикой Арцах. 19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль. После этого территорию бывшей республики покинули более 100 тыс. этнических армян.