Российских миротворцев досрочно выводят из Нагорного Карабаха

Сегодня в 14:53
Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Россия начала вывод миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики. Эту информацию подтвердил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает РБК.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о выводе миротворцев принято «верховным руководством» России и Азербайджана.

О том, что миротворцы уже начали покидать пункты дислокации, ранее сообщили азербайджанские СМИ. Агентство АПА писало, что миротворцы уже покинули монастырский комплекс Дадиванк. Армянское издание News.am со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что контингент будут выводить поэтапно.

Российский миротворческий контингент был размещен в Нагорном Карабахе после обострения конфликта осенью 2020 года. Согласно трехстороннему соглашению между РФ, Азербайджаном и Арменией, российские миротворцы должны были размещаться рядом с линией соприкосновения до 2025 года. Численность контингента составляет около 2000 человек. За 3,5 года в регионе погибли семь российских миротворцев.

Нагорный Карабах, который по международному праву входит в состав Азербайджана, на протяжении десятилетий контролировался самопровозглашенной проармянской Республикой Арцах. 19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль. После этого территорию бывшей республики покинули более 100 тыс. этнических армян.

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