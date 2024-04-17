Российских миротворцев досрочно выводят из Нагорного Карабаха

Российский миротворческий контингент был размещен в Нагорном Карабахе после обострения конфликта осенью 2020 года. Согласно трехстороннему соглашению между РФ, Азербайджаном и Арменией, российские миротворцы должны были размещаться рядом с линией соприкосновения до 2025 года. Численность контингента составляет около 2000 человек. За 3,5 года в регионе погибли семь российских миротворцев.