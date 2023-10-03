ООН: в Нагорном Карабахе остались от 50 до 1000 этнических армян

Представители ООН посетили Нагорный Карабах 1 октября. Они увидели города Агдам и Ханкенди и пообщались с местным населением. Участники миссии отметили, что не увидели ущерба гражданской инфраструктуре, такой как школы или больницы.
ООН отметила, что магазины в Ханкенди не работали. Большинство жителей города у моменту приезда членов миссии уже покинули Нагорный Карабах. О случаях насилия в отношении гражданских лиц после прекращения огня ООН ничего не известно.
«Миссия была поражена тем, как быстро местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые этот опыт должен был принести», — подчеркнули в ООН.
В организации добавили, что в регионе «существует необходимость в укреплении доверия». ООН намерена следить за ситуацией в Нагорном Карабахе и поддерживать местное население.
Представители ООН побывали в Нагорном Карабахе впервые за 30 лет. 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.
До обострения конфликта в Карабахе проживали порядка 120 тыс. человек. По данным пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна, регион за последние дни покинули не менее 100625 этнических армян.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, назвав их «антитеррористическими мероприятиями локального характера». На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об их завершении, а Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Договоренности подразумевают разоружение армии самопровозглашенной республики, вывод армянских военных и военной техники из НКР. Армянские власти отрицали присутствие своих войск в Нагорном Карабахе.