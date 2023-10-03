ООН: в Нагорном Карабахе остались от 50 до 1000 этнических армян

19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, назвав их «антитеррористическими мероприятиями локального характера». На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об их завершении, а Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня. Договоренности подразумевают разоружение армии самопровозглашенной республики, вывод армянских военных и военной техники из НКР. Армянские власти отрицали присутствие своих войск в Нагорном Карабахе.