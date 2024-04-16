Настю Ивлееву обвинили в дискредитации армии

В инстаграме** Ивлеевой до сих пор доступны два антивоенных поста, после вечеринки в «Мутаборе» они на некоторое время пропали, а потом вернулись. Первый состоит из текста «Нет войне!», черного квадрата и картинки с обнимающимися человечками в цветах украинского и российского флагов, он был опубликован 24 февраля 2022 года.