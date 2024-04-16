Настю Ивлееву обвинили в дискредитации армии

На Настю Ивлееву завели административное дело о дискредитации армии. Эту информацию заметили журналисты «Медиазоны»* в картотеке дел Московского городского суда. В пресс-службе суда РИА «Новости» подтвердили эту информацию.
Протокол на телеведущую по части 1 статьи 20.3.3 КоАП составил Отдел МВД России по Тверскому району Москвы. В базе дел он был зарегистрирован сегодня и уже передан на рассмотрение судье. Слушаний по делу пока не назначено.
По указанной статье Ивлеевой грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
В инстаграме** Ивлеевой до сих пор доступны два антивоенных поста, после вечеринки в «Мутаборе» они на некоторое время пропали, а потом вернулись. Первый состоит из текста «Нет войне!», черного квадрата и картинки с обнимающимися человечками в цветах украинского и российского флагов, он был опубликован 24 февраля 2022 года.
1 марта того же года ведущая опубликовала фото рисунка голубя и обратилась к подписчикам и руководству России. В тексте она назвала происходящее на территории Украины катастрофой и потребовала провести новый раунд переговоров с целью прекращения огня.
В ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла «почти голая» вечеринка Ивлеевой. В ивенте приняли участие Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкоза и другие.
После появления фотографий с вечеринки в сети Ивлеева и другие участники события подверглись критике со стороны православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Видеоблогерка записала обращение, в котором извинилась за организацию ивента, вскоре появились подобные ролики от Собчак, Киркорова, Лолиты и Билана.
Компании «Тинькофф Банк» и МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой. У Лолиты и Анны Асти отменились концерты, Vacio отправился под арест сначала на 15 и потом еще на 10 суток, а также получил повестку в военкомат в зале суда. Также почти всех вырезали из новогодних телешоу.
* Издание «Медиазона» внесено Минюстом в реестр иноагентов.
** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.