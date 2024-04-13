В Институте Пушкина рекомендовали студентам не изучать писателей-иноагентов

Институт русского языка имени Пушкина рекомендовал учащимся и соискателям «придерживаться изучения творчества тех авторов, которые не проявили себя в антироссийской позиции». Об этом в интервью РБК рассказала ректорка вуза Наталья Трухановская.
При этом образовательная программа института не изменилась, поскольку его студенты изучают в основном классику, отметила Трухановская. «Мы можем сколько угодно обсуждать тексты Людмилы Улицкой*, других современных писателей, но это будет носить характер дискуссии, а не образования», — пояснила она.
Рекомендации насчет иноагентов касаются дипломов и аспирантских диссертаций. При этом «ни одно из политических решений не носило характер отмены творчества», заявила ректора. «Никто же не сказал, что Улицкая — это не писатель. Речь идет о продаже ее произведений. На данный момент это вредно для нашей страны», — добавила она.
Улицкая так прокомментировала рекомендации вуза: «Оставим это замечание на совести Натальи Сергеевны. Существует множество работ, разбирающих мои книги: в основном это западные слависты. Наталья Сергеевна Трухановская совершенно права: не следует осложнять жизнь себе и своим студентам».
В России из книжных магазинов и библиотек изымают книги писателей, осудивших военные действия на Украине — Людмилы Улицкой, Владимира Сорокина, Дмитрия Быкова*, Бориса Акунина* и других. Спектакли, поставленные по их произведениям, пропадают из репертуара театров, их новые книги отказываются печатать издательства. В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов.
* Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Георгий Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) внесены Минюстом в реестр иноагентов.