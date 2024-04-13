В Институте Пушкина рекомендовали студентам не изучать писателей-иноагентов

Рекомендации насчет иноагентов касаются дипломов и аспирантских диссертаций. При этом «ни одно из политических решений не носило характер отмены творчества», заявила ректора. «Никто же не сказал, что Улицкая — это не писатель. Речь идет о продаже ее произведений. На данный момент это вредно для нашей страны», — добавила она.