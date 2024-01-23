Новая книга Владимира Сорокина пропала из магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries

Ускову возмутило, что новая книга Сорокина вышла во время военной операции и накануне президентских выборов в России. Она также заявляет, что, в отличие от «Наследия», «АСТ» затормозило издание ее новой книги «Раша». По мнению писательницы, «Раша» — «это и есть литература нового времени, которую ждут».