Новая книга Владимира Сорокина пропала из магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries

Новый роман Владимира Сорокина «Наследие» исчез из поиска онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries. На сайтах «Эксмо-АСТ», «Читай-города» и Book24 его до сих пор можно заказать.
Ранее Mash сообщил, что в СК написали заявление с требованием проверить книгу по факту «пропаганды ЛГБТ»* и «пропаганды насилия над детьми». Телеграм-канал утверждал, что обращение подписали 1500 писателей и «неравнодушных к русской прозе читателей», впрочем, назвал лишь одно имя — писательницы и предпринимательницы Ольги Усковой.
Ускова назвает «Наследие» «активной и талантливо написанной жесткой порнографией». «Китайский поезд, управляемый китайскими, белорусскими и российскими извергами, едет на топливе из кусков человеческих тел, и по дороге руководители поезда насилуют все живое и особенно любят детишек», — описывает содержание повести писательница.
Ускову возмутило, что новая книга Сорокина вышла во время военной операции и накануне президентских выборов в России. Она также заявляет, что, в отличие от «Наследия», «АСТ» затормозило издание ее новой книги «Раша». По мнению писательницы, «Раша» — «это и есть литература нового времени, которую ждут».
В издательстве «АСТ» сказали «Подъему», что, хоть книга имеет возрастной ценз 18+, ее отправят на независимую экспертизу из‑за жалоб некоторых читателей и общественников. «Дальнейшие действия будут предприняты на основе ее результатов», — добавили в издательстве.
«Наследие» Сорокина завершает его трилогию книг о докторе Гарине, начатую «Метелью» (2010) и продолженную «Доктором Гариным» (2021).
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.