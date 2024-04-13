«На 100% нет»: Райан Гослинг не хотел выступать на «Оскаре» с «I’m Just Ken»

Фэллон согласился, что исполнить номер в прямом эфире могло быть непросто, но отметил, что у его гостя все получилось «просто невероятно», и привел цитаты из СМИ, в которых исполнение «I’m Just Ken» называют величайшим моментом «Оскаров» за последние несколько лет, пишут, что оно свело зрителей с ума и что Гослинг вдобавок к очарованию на сцене впечатлил и чувством юмора. К тому же прослушивания «I’m Just Ken» после появления Гослинга на «Оскаре» выросли более чем в 20 раз, отметил ведущий и напомнил, что на репетицию актер пришел вместе с дочерьми.