«На 100% нет»: Райан Гослинг не хотел выступать на «Оскаре» с «I’m Just Ken»

Райан Гослинг признался, что сначала не хотел выступать на «Оскаре». Об этом он рассказал ведущему «The Tonight Show» Джимми Фэллону.
Телеведущий поинтересовался, как быстро актер согласился на выступление на церемонии награждения престижной кинопремии.
«[Сначала я ответил:] „На 100% нет“. Все могло сложиться просто ужасно по многим причинам. [В том числе потому, что все вживую], да», — ответил Гослинг.
Фэллон согласился, что исполнить номер в прямом эфире могло быть непросто, но отметил, что у его гостя все получилось «просто невероятно», и привел цитаты из СМИ, в которых исполнение «I’m Just Ken» называют величайшим моментом «Оскаров» за последние несколько лет, пишут, что оно свело зрителей с ума и что Гослинг вдобавок к очарованию на сцене впечатлил и чувством юмора. К тому же прослушивания «I’m Just Ken» после появления Гослинга на «Оскаре» выросли более чем в 20 раз, отметил ведущий и напомнил, что на репетицию актер пришел вместе с дочерьми.
«[Наверняка они думали:] „Папа, опять вырядился в Кена!“», — пошутил Гослинг и вспомнил, что на роль его вдохновили их увлеченность Барби и полное безразличие к Кену.
«У нас сложилась командная работа. Они приходили на съемки фильма, были на репетиции. Но они не все понимали, для многого им не хватало контекста. Например, почему я наоставлял пятна от автозагара по всему дому. Так что я позвал их на финальный прогон, чтобы они видели меня в костюме и поняли, к чему все это», — добавил артист.
«Это первый концерт, который они посмотрели вживую. Еще и выучили всю хореографию, всю песню лучше меня. Из‑за кулис они подсказывали мне все движения», — поделился Гослинг.
Ранее режиссерка «Барби» Грета Гервиг рассказала, что в фильме могла не появиться сцена с танцем Райана Гослинга и Кенов под песню «I’m Just Ken». Создатели картины боялись, что она приведет к провалу.