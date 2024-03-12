Райан Гослинг «не просто Кен»: он умеет и любит петь. Вот доказательства

Гослинг стал главным музыкальным героем «Оскара»
Райан Гослинг выступил на «Оскаре» с мем-треком из «Барби» «I’m Just Ken» — и хотя статуэтку за лучшую песню в итоге отдали Билли Айлиш и Финнеасу О’Коннеллу, главное музыкальное впечатление на премии — это именно Гослинг.
Он не только спел, но и превратил свои три минуты на сцене в мощнейший перформанс. Ему подыгрывали Марк Ронсон (соавтор песни) и легенды рока — Слэш из Guns N’Roses и Вольфганг Ван Хален — сын лидера Van Halen, а на подтанцовке выступали больше 50 человек, среди которых — часть актеров из «Барби». В середине выступление вдруг превратилось в оммаж Мэрилин Монро и фильму «Мужчины предпочитают блондинок», а в конце — в караоке, где спеть успели и Грета Гервиг с Марго Робби, и Эмма Стоун.
На самом деле музыкальная карьера Гослинга началась 30 лет назад
В начале девяностых Гослинг был одним из участников «Клуба Микки Мауса» — шоу на канале «Дисней», которое к концу прошлого века стало детским аналогом Saturday Night Live: молодые звезды записывали скетчи и пели популярные песни. Среди заметных участников программы — Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс, Кристина Агилера и многие другие. Среди них затесался и 13-летний Гослинг.
Съемки шоу проходили в Америке, но семья Гослинга не могла туда переехать и осталась в Канаде. Поэтому его опекуном стала мама Джастина Тимберлейка, и будущие звезды жили вместе больше полугода. И перепевали старые хиты Jodeci «Сry for You» и Go West «Faithful».
Он писал саундтрек для странного инди-фильма. Музыка получилась лучше, чем кино
Дальше карьера Гослинга развивалась с сильным упором на кино: в 2004-м случился «Дневник памяти» — и дальше Райан уже осваивался в роли суперзвезды. Но ровно в том же году Гослинг написал и спел несколько песен для саундтрека фильма «Безумные соседи» — всеми забытой инди-мелодрамы (еще и спорного качества: по 4,1 на Кинопоиске и IMDB).
Песня «Wake» оттуда — минималистичный поп по заветам хоть Стинга, хоть Фила Коллинза. А «You’re My Favourite Song» — заход на территорию аккуратного гитарного поп-рока.
В первой сольной песне Гослинг пел о том, что считает себя «уродливым»
Первую официальную песню под своим именем Гослинг выпустил в 2007-м. Она называлась «Put Me in the Car» — это вновь обаятельный балладный поп-рок, где Гослинг поет о том, что «девушки находят его уродливым и им плевать на его золотое сердце». Забавно даже не то, что Райан Гослинг так оценивал себя в конце нулевых, а скорее то, как это рифмуется с ранимостью его Кена в «Барби».
У Гослинга была и группа, делавшая арт-рок
Тогда же он собрал и свою группу Dead Man’s Bones. Это дуэт Гослинга с музыкантом Заком Шилдсом — они познакомились за пару лет до этого, когда Райан встречался с актрисой Рейчел МакАдамс, а Зак — с ее сестрой. Они сразу сошлись на детской любви к потустороннему и привидениям.
Изначально они планировали делать не песни, а поставить хоррор-мюзикл, но затея оказалась слишком дорогой (до мюзиклов Гослинг еще успеет добраться), поэтому в 2009 году случился одноименный альбом. Он был записан вместе с калифорнийским детским хором, который запустил Фли из Red Hot Chili Peppers.
«Dead Man’s Bones» звучит как арт-рок с вплетениями дарквейва. После релиза, который был тепло принят критиками (крепкие 7,1 от «Питчфорка»), дуэт проехался с туром по США. И есть ощущение, что он делался исключительно из любви к музыке. В каждом городе к группе присоединялся локальный детский хор, а вместо разогрева устраивали шоу талантов среди школьников.
Гослинг пел далеко не только в «Барби» и «Ла-Ла Ленде»
К концу нулевых музыка стала проглядываться и в фильмах Гослинга. Сперва он каверил Ната Кинга Коула в «Ларсе и настоящей девушке». А в «Валентинке» 2010 года его персонаж стеснительно говорит, что не умеет петь, а потом тут же доказывает обратное, исполняя укулеле-кавер на «You Always Hurt Ones You Love».
Он был лицом и голосом главного мюзикла десятых
Амбиции сделать мюзикл реализовались уже в середине десятых, когда вышел «Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла. Фильм не только реанимировал зачахший жанр, но и собрал кучу наград — в том числе «Оскар» за лучшую песню. Ей стала как раз «City of Stars», которую в фильме исполняют Гослинг и Эмма Стоун.
Кажется, Гослинг просто любит играть музыкантов
Буквально следующий же фильм Гослинга тоже строился на музыке — это была экспериментальная драма Терренса Малика «Песня за песней». Там Гослинг играл роль не самого успешного артиста Биви, который к финалу принимает, что в жизни есть вещи и поважнее той самой музыки. А параллельно узнает любовь — то с Руни Марой, то со шведской певицей Ликке Ли.