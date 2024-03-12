Райан Гослинг «не просто Кен»: он умеет и любит петь. Вот доказательства

Он не только спел, но и превратил свои три минуты на сцене в мощнейший перформанс. Ему подыгрывали Марк Ронсон (соавтор песни) и легенды рока — Слэш из Guns N’Roses и Вольфганг Ван Хален — сын лидера Van Halen, а на подтанцовке выступали больше 50 человек, среди которых — часть актеров из «Барби». В середине выступление вдруг превратилось в оммаж Мэрилин Монро и фильму «Мужчины предпочитают блондинок», а в конце — в караоке, где спеть успели и Грета Гервиг с Марго Робби, и Эмма Стоун.