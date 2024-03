Райан Гослинг «не просто Кен»: он умеет и любит петь. Вот доказательства

Первую официальную песню под своим именем Гослинг выпустил в 2007-м. Она называлась «Put Me in the Car» — это вновь обаятельный балладный поп-рок, где Гослинг поет о том, что «девушки находят его уродливым и им плевать на его золотое сердце». Забавно даже не то, что Райан Гослинг так оценивал себя в конце нулевых, а скорее то, как это рифмуется с ранимостью его Кена в «Барби».