«Я должна выйти замуж»: посмотрите трейлер третьего сезона «Бриджертонов»

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона «Бриджертонов». Премьера первой части состоится 16 мая. Вторая часть увидит свет 13 июня.
В продолжении Пенелопа Фезерингтон наконец откажется от своей давней влюбленности в Колина Бриджертона после того, как услышала его пренебрежительные слова о ней в прошлом сезоне.
«Я больше не могу жить дома. Я должна выйти замуж», — произносит она в трейлере. Желая вернуть расположение Пенелопы, Колин предлагает «как друг» помочь найти ей жениха.
К своим ролям вернутся Джонатан Бейли, Никола Коклан, Сабрина Бартлетт, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и Рут Геммелл. Главным сценаристом сезона станет Джесс Браунелл — она заменит Криса Ван Дусена.
Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. Он рассказал об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.
Первый сезон был посвящен Дафне Бриджертон и ее отношениям с герцогом Гастингсом. В центре второго сезона оказался брат Дафны — Энтони. Пейдж в продолжении шоу не появился, однако Дайневор участвовала в новых эпизодах в качестве второстепенного персонажа.
В мае 2023 года на Netflix также вышел приквел «Бриджертонов» — сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». В нем сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. «Афиша Daily» рассказывала о проекте подробно здесь.