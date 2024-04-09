Роберт Дауни-младший готов вернуться к роли Тони Старка

Роберт Дауни-младший заявил, что был бы рад вернуться к работе над фильмами Marvel. Об отношении к ним актер рассказал в интервью Esquire.
«[Я бы вернулся] с радостью. Это уже неотъемлемая часть меня. Роль [Тони Старка] выбрала меня. К тому же, я всегда говорил, что в [продюсере франшизы] Кевине Файги нельзя сомневаться, он всегда побеждает. Он как хозяин казино — всегда будет в выигрыше», — поделился исполнитель роли Железного Человека.
Впрочем, в беседе с журналистом Дауни не сказал, поступали ли ему предложения вновь сняться в каком‑либо супергеройском боевике Marvel.
В январе этого года артист назвал некоторые из фильмов киновселенной Marvel своими лучшими актерскими работами. Тогда же он высказал огорчение тем, что многие относятся к ним слишком легкомысленно из‑за жанра супергеройского экшна.
Тогда Дауни-младший вспоминал, что уход из киновселенной Marvel дался ему нелегко и провал следовавшего за ними «Доктора Дулиттла» сильно ударил по уверенности в себе.
В то же время, актера беспокоило, что за годы съемок в фильмах про Тони Старка и Мстителей он разучится играть другие роли. Тогда же он поблагодарил Кристофера Нолана за приглашение в «Оппенгеймера», ведь роль Льюиса Штрауса заставила его «играть другими мускулами, забыв мои типичные актерские привычки».
За игру в байопике про отца ядерной бомбы Дауни получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.