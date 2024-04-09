Роберт Дауни-младший готов вернуться к роли Тони Старка

«[Я бы вернулся] с радостью. Это уже неотъемлемая часть меня. Роль [Тони Старка] выбрала меня. К тому же, я всегда говорил, что в [продюсере франшизы] Кевине Файги нельзя сомневаться, он всегда побеждает. Он как хозяин казино — всегда будет в выигрыше», — поделился исполнитель роли Железного Человека.