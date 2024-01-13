Роберт Дауни-младший: «Мои лучшие актёрские работы были в Marvel, но их не заметили из‑за жанра»

Лоу сказал Дауни, что с радостью бы представлял его на переговорах с компанией. «Я знаю твои сильные стороны. Тебе нужно просто им сказать: „Ну раз вы всё ******** [растеряли], то я готов вернуться и сыграть Тони Старка за газиллион долларов. Я называю вам сумму, а вы платите мне за каждый фильм, который потом выйдет“».