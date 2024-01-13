Роберт Дауни-младший: «Мои лучшие актёрские работы были в Marvel, но их не заметили из‑за жанра»

Роберт Дауни-младший считает, что некоторые из фильмов киновселенной Marvel стал его лучшими актерскими работами. В то же время его огорчает. что многие не заметят этого из‑за жанра супергеройского экшена. Об этом он рассказал в подкасте коллеги Роба Лоу «Literally», его слова цитирует Variety.
Во время записи разговора у Дауни-младшего зазвонил телефон. Ведущий подкаста отреагировал на это и предположил, что актеру звонят продюсеры из Marvel. Артист ответил, что это не так.
Лоу сказал Дауни, что с радостью бы представлял его на переговорах с компанией. «Я знаю твои сильные стороны. Тебе нужно просто им сказать: „Ну раз вы всё ******** [растеряли], то я готов вернуться и сыграть Тони Старка за газиллион долларов. Я называю вам сумму, а вы платите мне за каждый фильм, который потом выйдет“».
В ответ Дауни рассмеялся и поведал, что уход из киновселенной Marvel дался ему нелегко. Он напомнил, что его следующий фильм — семейный экшн «Доктор Дулиттл» с бюджетом в 175 млн долларов — оказался полным провалом. После него актера критиковали за ужасную игру, и это заставило его поумерить пыл.
«После пребывания в коконе Marvel я почувствовал себя таким уязвимым. Хотя там я сделал одни из своих лучших работ, их мало кто заметил из‑за жанра», — делится Дауни.
«После этого меня будто сбили с ног, мои уверенность в себе и ощущение безопасности — всё испарилось в миг. Мне пришлось вынести из этого урок», — уверен актер.
В этом году Дауни-младший уже получил «Золотой глобус» за роль второго плана в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана. Ожидается, что он также попадет в список номинантов на «Оскар».
Месяц назад глава киновселенной Marvel Кевин Файги заявил, что не намерен просить Дауни-младшего вернуться к роли Тони Старка. Продюсер убежден в необходимости сохранить эмоциональности смерти персонажа на экране. Впрочем, это не остановило поток слухов о возможном появлении актера, особенно после последних неудач киновселенной.